9 marzo 1908, 9 marzo 2017, l’Inter compie 109 anni e li celebra con un comunicato in cui esalta la propria storia così diversa dalle altre.

Nell’occasione è stata svelata una maglia nerazzurra in edizione limitata con una patch speciale per le 109 candeline che recita “Fratelli del mondo”. A presentarla all’Inter Store Milano c’erano Joao Mario e Gabriel Barbosa, i quali non hanno mancato di scattare foto e firmare autografi ai tifosi accorsi all’evento.

La casacca è arricchita dagli autografi dell’intera rosa nerazzurra ed è in vendita in un cofanetto speciale, al cui interno trovate anche un certificato d’autenticità firmato dal vicepresidente Javier Zanetti e una cartolina con quattro foto storiche.

Maglia Inter 109 anni

Il prezzo non è dei più abbordabili, per assicurarsi una di queste casacche esclusive sono necessari 450 euro. Nel comunicato non è specificato, ma è ipotizzabile che la patch speciale per i 109 anni possa trovare posto sulle maglie dell’Inter nella prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta.