Sono passati 20 anni dall’inizio della partnership tra Nike e l’Inter, 20 anni di collaborazione in cui i nerazzurri hanno conquistato una Champions League, un Mondiale per club, cinque scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane.

La nuova maglia 2018-2019 trae spunto dalla recente storia nerazzurra e fonde gli elementi di due casacche del passato.

Prima maglia Inter 2018-2019

Dopo il chiacchierato design moderno dello scorso anno, le righe nerazzurre tornano ad uno stile più classico proprio come nella maglia del 1998-99, la prima targata Nike. Sempre ispirato da quella casacca è lo swoosh colorato di oro.

Il modello è il Vaporknit usato anche dalla Roma, con il colletto stondato e le maniche monocolore ricoperte dalla grafica a zig-zag tono su tono.

Un altro dettaglio che omaggia il passato lo ritroviamo sulle righe verticali che adottano gradualmente verso il basso una grafica a pelle di serpente. Il richiamo è alla maglia del 2010-2011, allora le strisce nerazzurre erano distorte per creare “l’effetto serpente”.

Una maglia passata alla storia anche per la presenza contemporanea di tutti i riconoscimenti possibili: scudetto tricolore, coccarda, badge FIFA di campioni del mondo per club e patch UEFA per la vittoria della Champions League.

“Non esiste modo migliore per celebrare due decenni di successi che ritornare al punto di partenza di questa relazione e trarne ispirazione dal punto di vista stilistico. Quindi, Inter e Nike entreranno nella terza decade insieme, avendo forse realizzato la miglior collaborazione possibile ad oggi”, è stato il commento di Pete Hoppins, Nike Football Apparel Senior Design Director.

Nel comunicato non vi è traccia di un possibile utilizzo nella super sfida contro la Lazio per qualificarsi alla prossima Champions League, ma vista la delicatezza dell’incontro è probabile che non venga utilizzata.

Come giudicate la nuova maglia dell’Inter 2018-2019?