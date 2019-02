In occasione del derby di Milano, in programma il prossimo 17 marzo a San Siro, l’Inter scenderà in campo con una maglia celebrativa per i 20 anni di partnership con Nike.

Il design omaggia le dieci stagioni più significative per il club e per i tifosi ed è un vero e proprio collage delle casacche indossate in passato dai nerazzurri.

Cinque stili sul fronte e cinque sul retro, ecco tutte le maglie nel dettaglio:

1998-99: prima stagione di partnership tra Inter e Nike

2008-09: la maglia della prima stagione dopo il centesimo anniversario

2009-10: stagione della conquista del Triplete

2010-11: la stagione successiva al Triplete

2011-12: la maglia caratterizzata da linee più strette

2013-14: stagione del ritiro del capitano Javier Zanetti

2014-15: la maglia dalla grafica “gessata”

2015-16: la stagione del 25° anniversario della vittoria della Coppa Uefa

2016-17: la maglia caratterizzata dalla grafica speciale ondulata

2017-18: la stagione della qualificazione per il ritorno in Champions League

“La maglia rappresenta una roadmap della storia recente dell’Inter”, spiega Pete Hoppins, Senior Design Director Nike Football Apparel. “Abbiamo scelto 10 design tra quelli delle maglie delle stagioni più vincenti e quelli preferiti dai tifosi. La sfida era far sì che tutti questi diversi schemi a strisce funzionassero insieme e siamo molto soddisfatti del risultato”.

Sul petto trovano posto lo stemma societario sormontato dalla stella, lo swoosh di Nike e lo sponsor Pirelli in oro. All’interno è stampata la scritta “20 anni” a suggellare il legame fra l’Inter e Nike.

“È una maglia che riassume la storia”, aggiunge Hoppins. “Ogni inserto ti fa pensare ai giocatori preferiti, alle partite importanti e alle stagioni speciali. Siamo orgogliosi del nostro rapporto con l’Inter e questa maglia è un ottimo modo per dimostrarlo”.

La maglia Inter x Nike 20th Anniversary sarà disponibile dal 9 marzo in versione Stadium (replica) e Vapor (Authentic) – la versione Vapor sarà in edizione limitata a soli 1908 pezzi, riprendendo l’anno di fondazione del club.