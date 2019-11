New Balance ha presentato la nuova maglia dell’Irlanda 2020-2022, a pochi giorni dalla delicata sfida contro la Danimarca valida per la qualificazione diretta ai prossimi Europei.

Prima maglia Irlanda 2020

La nuova maglia è verde con una serie di pinstripes tono su tono, il colletto è a polo ed è chiuso in maniera elegante da un bottone. Lo stemma della FAI – Football Association of Ireland – è rifinito in oro, così come il logo di New Balance, lo sponsor 3 (non presente nelle partite ufficiali) e la scritta “Eire” sul retro del collo.

In verde sono anche i pantaloncini e i calzettoni che completano la divisa casalinga.

Vi piace il nuovo look dell’Irlanda 2020 disegnato da New Balance?