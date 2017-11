Nell’autunno del 1897, un gruppo di studenti liceali, riunitisi su una panchina di Corso Re Umberto a Torino, fondò l’attuale Juventus Football Club.

Per festeggiare questo evento adidas ha realizzato una maglia celebrativa per i 120 anni della Juventus.

Nella sfida contro il Benevento i calciatori bianconeri scenderanno in campo con una casacca unica, dalla quale trasudano storia e stile unite ad un tocco di modernità.

Maglia Juventus 120 anni

Ispirata alle divise anni ’50, la maglia celebrativa firmata adidas presenta le classiche strisce verticali, 4 bianche e 3 nere, nella parte frontale e un colletto a girocollo. Una sorta di “marchio” con le date dell’anniversario, che si rifà al primo simbolo della Juventus, è stampato all’interno del collo.

Spiccano sul petto le 3 stelle dorate racchiuse in un rettangolo bianco, un dettaglio usato per la prima volta nel 1982-83 dopo la conquista del ventesimo scudetto.

In onore del 120° anniversario del club, gli sponsor di maglia della Juventus, adidas, Jeep e Cygames, hanno accettato di comparire in nero su nero e in versione ridotta alla destra del petto (adidas e Jeep) e sul retro (Cygames).

La parte posteriore presenta il medesimo stile della maglia 2017-2018 con una banda nera che racchiude la stampa del numero. Non è chiaro al momento se durante la partita la squadra scenderà in campo con lo scudetto tricolore e la coccarda, così come non è stato specificato se compariranno anche i nomi.

Venduta in un cofanetto ad hoc, la maglia celebrativa è stata prodotta in soli 1897 pezzi tutti numerati mediante un’etichetta cucita all’esterno. Il prezzo è anch’esso in tema: 189,70 €.