Una distrazione, un clic senza troppi pensieri e il danno è fatto, i tempi fulminei del web non perdonano. Sugli account social di Juan Cuadrado è stata postata in anteprima una foto con la nuova maglia della Juventus 2017-2018 realizzata da adidas, poi fatta scomparire pochi minuti dopo, ma era già troppo tardi.

Prima maglia Juventus 2017-2018

La nuova maglia della Juventus con il rivoluzionario nuovo logo presenta un design classico a strisce verticali bianconere, di cui quattro nere e tre bianche, che investono anche le maniche. Il colletto bianco è alla simil-coreana e le strisce adidas sono ancora una volta spostate lungo i fianchi.

Grande novità è lo sponsor Jeep, finalmente libero dall’antiestetico riquadro di sfondo che tante volte abbiamo criticato in passato.

Per ulteriori dettagli attendiamo la presentazione ufficiale di adidas, nel frattempo come giudicate il nuovo look della Juventus 2017-18?