In occasione della finale di Coppa Italia 2016-2017, Macron ha presentato una maglia celebrativa della Lazio in edizione limitata, quasi una consuetudine ormai per le squadre sponsorizzate dal brand felsineo.

La casacca degli uomini di Simone Inzaghi si basa sull’away blu di questa stagione con l’aggiunta del tricolore italiano sull’orlo delle maniche.

Maglia Lazio finale Coppa Italia

Sul petto sono ricamati i dettagli della partita in grigio/argento, colore utilizzato anche per lo sponsor Sèleco (ufficiale il contratto fino al 2018) e la stampa di nomi e numeri.

È la seconda volta che la Lazio scenderà in campo con una maglia speciale in finale di Coppa Italia, il precedente riguarda la storica vittoria nel derby con la Roma del 26 maggio 2013. I dettagli tricolore sono stati usati pure l’anno dopo per il Napoli, tra l’altro anch’esso vittorioso sulla Fiorentina.

Curiosità statistica, per Macron si tratta della quinta finale nelle ultime sei edizioni: Napoli 2012, Lazio 2013, Napoli 2014, Lazio 2015 e ancora Lazio 2017.

Cosa ne pensate del tricolore sulla maglia della Lazio per la finale di Coppa Italia 2016-2017?