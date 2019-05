Con il supporto della sua comunità il Leicester ha presentato la nuova maglia 2019-2020 realizzata da adidas. I tifosi potranno toccarla con mano e acquistarla in occasione del “Launch Fest” in programma l’11 maggio presso il Foxes Fanstore.

Prima maglia Leicester 2019-2020

Per il secondo anno di partnership adidas ha disegnato una maglia a girocollo con una trama a scacchi tono su tono. Le tre strisce sulle spalle così come il logo dello sponsor tecnico sono in oro, il terzo colore è rappresentato dal bianco degli sponsor King Power e Bia Saigon.

Il pattern a quadratini ricopre il fronte e le maniche, il retro è invece a tinta unita.

A distanza di quattro stagioni tornano i più tradizionali pantaloncini bianchi, anch’essi con inserti in oro sui lati. I dettagli dorati fanno capolino anche sui calzettoni blu che completano la divisa casalinga del Leicester.

Maglie portiere Leicester 2019-2020

Giallo, grigio e nero sono i colori principali delle tre maglie da portiere in dotazione a Kasper Schmeichel e compagni. Si tratta del modello Adi Pro 19 che vedremo in uso a molteplici club griffati adidas nella prossima stagione.

Si caratterizza per il colletto a girocollo e la grafica tonal simile alla mappa di una catena montuosa vista dall’alto.

Come giudicate l’accostamento blu e oro per le nuove maglie del Leicester 2019-2020?