Il Carnevale di Magonza è un evento che coinvolge l’intera città tedesca con migliaia di visitatori ogni anno, ai festeggiamenti si unisce anche il Mainz 05 che ha realizzato una maglia speciale insieme allo sponsor tecnico Lotto.

Lo stile a scacchi riprende la casacca del 1996-1997, stagione in cui tra le file del Mainz 05 militava anche Jurgen Klopp.

Sul petto, al posto del main sponsor Kömmerling c’è la scritta “UnserTraumLebt”, il nostro sogno continua, il motto che accompagna il Mainz 05 in questa che è la decima stagione consecutiva in Bundesliga. Sul retro del colletto è impressa la parola “Henau”, il saluto tipico del Carnevale di Magonza.

I pantaloncini sono blu, mentre i calzettoni riprendono le tinte della maglia con il rosso, il bianco, il giallo e il blu protagonisti.

Prodotte in soli 1111 pezzi, le maglie sono state vendute a tempo di record in meno di due giorni. Il debutto in campo è previsto l’8 febbraio nella sfida contro il Bayer Leverkusen.