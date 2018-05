Il Manchester City nella scorsa settimana ha festeggiato il quinto titolo della Premier League, ora presenta la nuova maglia 2018-2019 firmata Nike.

I giovani ragazzi immortalati nelle foto della campagna di lancio sono i rappresentanti della City in the Community (CITC), il gruppo sociale che promuove salute, sicurezza e percorsi di formazione per i giovani di Manchester.

Prima maglia Manchester City 2018-2019

Il tradizionale sky blue del City è accompagnato da una livrea più scura sulle spalle e sulle maniche, sulle quale campeggia l’ormai tipico motivo grafico del modello Vaporknit di Nike.

A differenza di altri club il colletto è arricchito da un bottoncino a chiusura, un vezzo estetico che dona un valore in più alla casacca.

Sul fronte sono apposti il logo di Nike, lo stemma del Manchester City e lo sponsor Etihad Airways. Il co-sponsor Nexen Tire è invece applicato sulla manica sinistra in bianco.

Due ulteriori dettagli riguardano ancora il colletto, infatti all’interno di esso c’è l’hashtag #Mancity, mentre sul retro, racchiuso da una fettuccia blu, c’è la scritta “City”.

I pantaloncini sono bianchi come nella scorsa stagione, cambiano invece i calzettoni che diventano blu navy. Un abbinamento che ci riporta direttamente alle origini del club, nonchè alla stagione 1936-37 in cui il City conquistò il suo primo titolo della First Division. In seguito sono stati usati saltuariamente anche negli anni ’80 e ’90.

Gradite il look dei neo campioni della Premier League?