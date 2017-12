Aggiungiamo un altro tassello al coloratissimo mosaico del Mondiale 2018 scoprendo la nuova maglia del Messico. I kit della nazionale centroamericana sono prodotti da adidas in virtù di una lunga partnership avviata nel lontano 2007.

Prima maglia Messico Mondiali 2018

La prima maglia del Messico per il mondiale in Russia si caratterizza per l’iconico verde, ripristinato da adidas in occasione della Copa America Centenario, dopo lo sciagurato esperimento post Mondiale 2014 che ha visto l’adozione di una divisa casalinga nera, e il clamoroso accantonamento della maglia verde.

Il tradizionale colore della nazionale messicana domina la casacca, con pochi inserti a contrasto limitati al bianco che sottolinea lo scollo e i bordo manica, oltre alle tre strisce adidas che scorrono lungo le spalle. Sui fianchi sono inseriti tre grandi rettangoli, colorati in una tonalità più chiara e decorati da una trama a linee oblique. Sul retro della casacca sono applicate in bianco le stampe di nomi e numeri, sovrastate dalla scritta “Soy Mexico” ricamata dietro al colletto.

I pantaloncini sono bianchi, con le tre strisce adidas poste lungo i fianchi di colore verde, mentre i calzettoni rossi completano l’iconico look della selezione centroamericana da cui deriva il soprannome El Tricolor.

FOTO – Maglia Messico Mondiali 2018

La nuova maglia della nazionale messicana ha già fatto il suo esordio in campo nell’amichevole pareggiata per 3-3 contro il Belgio. Nella galleria proposta possiamo apprezzare la resa sul campo del nuovo kit firmato adidas, anche se nell’occasione non sono stati utilizzati i calzettoni rossi del kit home per non fare confusione con la divisa dei belgi.

Una divisa classica, sobria e tradizionale in cui l’unico inserto grafico finisce a mio avviso per appesantire la maglia inficiando l’aspetto pulito del lavoro di adidas.

Come giudicate la nuova divisa del Messico per il Mondiale di Russia 2018?