In occasione dei 120 anni del Milan, il cui compleanno sarà il 16 dicembre, Puma ha realizzato una maglia celebrativa in edizione limitata e una speciale capsule collection.

Fondato dall’inglese Herbert Kilpin nel 1899, il Milan Football and Cricket Club è stata la prima squadra di calcio nata a Milano ed è oggi la terza squadra al mondo per numero di titoli internazionali tra cui 4 Coppe dei Campioni e 3 Champions League.

La maglia per i 120 anni del Diavolo presenta un design a strisce strette rossonere con un colletto a girocollo classico, sul petto lo stemma societario è dorato, così come i loghi Puma e il main sponsor.

Sul retro troviamo all’altezza della nuca le date dell’anniversario “1899 – 2019” separate dal disegno del diavolo stilizzato usato negli anni ’70 e ’80. Più in basso invece ecco l’iconica dichiarazione di Herbert Kilpin: “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari”.

Prodotta in edizione limitata di 1899 pezzi numerati singolarmente, è da oggi in vendita al prezzo di 189,90 € ed è accompagnata da un box speciale da collezione. Oltre alla divisa da gara, Puma ha realizzato una collezione più ampia che comprende t-shirt, T7 track jacket, cappello, sciarpa e pallone da calcio.