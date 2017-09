Il lancio del “Wiesn-Trikot”, la maglia speciale dedicata all’Oktoberfest, è ormai diventato una tradizione in casa Monaco 1860. Per la settima stagione consecutiva il club bavarese ha presentato un completo che richiama l’abbigliamento tipico, onnipresente in occasione della celebre festa popolare e non solo.

Per questa stagione il fornitore tecnico Macron ha proposto un lavoro più sobrio e concettuale rispetto alle scorse edizioni. Invece di presentare una riproposizione calcistica di un vero e proprio completo tradizionale, con tanto di finta Lederhose, camicie a quadri e/o grafiche a guisa di panciotto, il brand emiliano ha deciso di creare una maglia che richiami i costumi tipici ma che allo stesso si presenti idealmente come un indumento vero e proprio, da indossare sulla Theresienwiese in abbinamento ai classici pantaloni in cuoio.

La maglia è bianca con applicazioni e ricami oro, impreziosita da una grafica tono su tono che ricorda il tessuto delle versioni più eleganti delle camicie tradizionali. Il colletto è un modello alla simil-coreana con i bottoni. Sul retro ritroviamo ricamato il motto “Einmal Löwe, immer Löwe” (una volta leone, leone per sempre), come sulle maglie home e away.

Come già accennato, invece che proporre i soliti pantaloncini in tessuto sintetico con una Lederhose disegnata, Macron ha scelto un approccio più sottile. I pantaloncini e i calzettoni sono semplicemente bianchi con dettagli oro, in modo da poter essere indossati facilmente in campo insieme alla maglia senza scadere nel carnevalesco.

Il completo sarà indossato in due partite casalinghe, il 15 settembre contro il Greuther Fürth II e il 30 settembre contro il 1. FC Schweinfurt 05.

Ai più non sarà sfuggito un particolare: nelle foto di presentazione i giocatori indossano, al posto dei pantaloncini bianchi, una Lederhose, i pantaloni in pelle tipici di Baviera, Austria, Svizzera e Alto Adige. In realtà la Lederhose ufficiale da abbinare alla maglia o a una semplice camicia esiste. Si tratta di un autentico paio di pantaloni in cuoio tradizionali, con tanto di leone rampante sulla coscia e motto del club ricamato all’interno.

Questo vero e proprio prezzo da collezione è realizzato dal partner ufficiale Angermaier, uno dei principali produttori di abiti tradizionali bavaresi. Venduto al prezzo di 368,00 Euro, si tratta di uno dei pezzi più economici della collezione.