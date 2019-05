Alla vigilia dei playoff di Serie C, il Potenza Calcio ha presentato in una serata di grande festa la maglia celebrativa per i 100 anni del club. Un progetto curato dal designer Mario Garramone durato due anni e realizzato dallo sponsor tecnico Erreà.

È il risultato di un attento studio sulla storia, l’araldica, i colori e i simboli del Potenza che manifesta il forte attaccamento ai colori rossoblù.

La maglia presenta i colori societari divisi a metà, il rosso a destra e il blu a sinistra, su cui spicca lo stemma in oro con il leone coronato sormontato da 3 stelle argento, il simbolo della città lucana. Il colletto è nero ed è chiuso dai caratteristici laccetti, nere sono anche le maniche impreziosite dal ricamo “Sport Club Lucano Potenza”, ossia il primo nome del club fondato nel 1919.

Ulteriori dettagli sono inseriti all’interno del collo, come il logo del centenario del Potenza e la firma stilizzata di Alfredo Viviani, giornalista sportivo e fondatore del club. Il retro, oltre simbolicamente al numero 100, è caratterizzato dalla testa del leone e dalla scritta “Cent’anni da leoni”.

La speciale casacca è stata realizzata in tiratura limitata di 1000 esemplari, tutti numerati singolarmente nella patch interna del colletto e confezionata in un cofanetto da collezione. Sarà possibile prenotarla e acquistarla presso Sportissimo Potenza.

Una divisa unica e “romantica” dedicata alla passione e alla dedizione di chi ama questi colori e che vuole rendere memorabili questi 100 anni di storia calcistica.