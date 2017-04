Lo scorso anno il PSV Eindhoven ha annunciato che quella attuale sarà l’ultima stagione con il main sponsor Philips sul petto. Un binomio storico che terminerà dopo 34 anni e sarà celebrato dalla divisa speciale “PSV Heritage Kit” realizzata da Umbro.

Una divisa che si ispira a quella del 1982, la prima con il marchio Philips in bella mostra.

Sulla casacca rossa spicca lo stemma storico utilizzato dal 1917 al 1937, lo troviamo ricamato sul lato sinistro del petto, opposto al logo di Umbro. Il colletto è bianco a polo con una profonda scollatura chiusa da due bottoni. In bianco sono anche il bordo manica, piuttosto spesso, e le bande che scorrono lungo i fianchi.

Sul retro del colletto è stampata la frase “Proud of you”.

“Siamo orgogliosi di vedere il PSV giocare con una maglia speciale per Philips” – ha dichiarato Hans de Jong, CEO Philips Benelux – “Continueremo a sponsorizzare il ‘nostro’ club in un modo nuovo”. L’azienda di elettronica dei Paesi Bassi sarà infatti anche in futuro tra gli sponsor ufficiali della società calcistica di Eindhoven.

I calzoncini, che mantengono lo stemma del 1917 sono bianchi, i calzettoni invece sono rossi.

Nel giorno della presentazione al pubblico lo store ufficiale è stato preso d’assalto dai tifosi, complice anche la presenza all’interno dei calciatori Guardado, Moreno, Hendrix e Lestienne che si sono messi a disposizione per foto e autografi.

La maglia celebrativa accompagnerà i ragazzi guidati da Phillip Cocu nelle ultime due partite di Eredivisie, e se l’Ajax ci metterà del suo la lunga storia tra il PSV e la Philips potrebbe concludersi con l’ennesimo titolo in bacheca.