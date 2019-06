Il Real Madrid e adidas hanno presentato la nuova maglia 2019-2020, per quella che sarà una stagione all’insegna del riscatto dopo un’annata deludente conclusa al quarto posto nella Liga.

Prima maglia Real Madrid 2019-2020

Il tradizionale colore bianco è accompagnato da finiture in oro sul colletto a girocollo e sull’orlo delle maniche. Dorati sono anche il logo adidas sul petto, le tre strisce sulle spalle, il main sponsor Fly Emirates e la stampa di nomi e numeri sul retro.

Bianchi con le three stripes in oro sono anche i pantaloncini, il medesimo schema di colore è stato adottato per i calzettoni che presentano in più l’acronimo “RMCF” all’altezza della tibia.

Secondo adidas il design è ispirato alla corona d’oro che decora dal 1920 lo stemma del club, ma vuole anche ricordare il ricco palmares della società. Il bianco e il dorato non sono una novità, infatti sono stati utilizzati anche nel 2011-2012, il kit di allora giocoforza presenta molte similitudini con quello attuale.

Maglia portiere Real Madrid 2019-2020

Per i portieri il colore della maglia casalinga è il giallo, come sfondo della casacca troviamo la grafica tono su tono in uso a tutti i club griffati adidas. Lo stemma del Real così come le tre strisce e gli sponsor sono colorati di nero.

Con il ritorno di Zidane in panchina e l’arrivo di Eden Hazard, il Real Madrid punta a tornare fra i protagonisti nella prossima stagione. Come giudicate il look dei Blancos 2019-2020?