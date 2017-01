Il derby non è mai una partita qualunque, non contano la posizione in classifica o i giocatori che scendono in campo. Il prossimo, in programma il 4 dicembre, sarà ancora più particolare. Per la prima volta nella sua storia la Roma giocherà con una speciale maglia “Derby della Capitale” creata da Nike appositamente per questo evento.

Maglia AS Roma – Derby della Capitale

A fare da testimonial non poteva che essere Francesco Totti, il capitano, una delle ultime bandiere del calcio italiano e mondiale. La nuova maglia si ispira all’Antica Roma ed evoca secondo Nike i colori delle tuniche, dei dettagli delle armature e degli elmi in bronzo indossati dalle Legioni Romane per difendere la città.

Il rosso scuro è abbinato ai dettagli in oro come lo stemma societario posto sul cuore, lo swoosh nike e la scritta “SPQR” sul retro del colletto a girocollo. Sui lati della maglia scorre una riga di una tonalità ancora più scura che prosegue anche sui pantaloncini.

Dorati sono anche i nomi e i numeri che alla base mantengono lo stemma dell’AS Roma. La scritta “SPQR”, Senatus Populusque Romanus in latino, ritorna sulla parte frontale dei calzettoni, anche questi colorati di rosso scuro.

VIDEO – Totti indossa la maglia della Roma per il Derby

Una divisa speciale per una partita che regala sempre emozioni uniche, come giudicate la maglia della Roma per i derby 2016-2017?