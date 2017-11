È stata presentata la nuova maglia della Spagna per i Mondiali 2018, anch’essa nel filone di adidas che mischia lo stile variegato anni ’90 con le più moderne tecnologie.

La vedremo in campo nell’amichevole contro la Costa Rica, in programma stasera allo stadio “La Rosaleda”, lì dove è esploso il talento di Isco.

Prima maglia Spagna Mondiali 2018

Nell’estate del 1994 le Furie Rosse sfoggiarono durante il mondiale americano una casacca entrata nella storia per la speciale grafica a rombi che copriva l’intero lato destro. La stessa è stata replicata da adidas sulla nuova maglia della Roja per i Mondiali 2018 in Russia, in una versione più discreta con i rombi rossi, gialli e blu attraversati da un pattern a righine verticali.

Il colletto ha una leggera forma a ‘V’, subito sotto troviamo il logo adidas e lo stemma nazionale spagnolo sormontato dalla stella del titolo vinto nel 2010.

Il retro è interamente rosso con nomi e numeri gialli. Per i calciatori adidas ha realizzato la maglia Authentic con l’innovativa tecnologia Climachill e tutti i loghi applicati a caldo, nei negozi sarà disponibile anche la versione Replica con gli stemmi ricamati e il tessuto Climalite.

I pantaloncini sono blu con le strisce sui lati a riprendere i colori della bandiera spagnola, quest’ultimi presenti anche sul risvolto dei calzettoni neri impreziositi dal ricamo “RFEF” frontale.

La polemica sul viola repubblicano

Poche ore dopo il lancio ufficiale il web è stato invaso da una stucchevole polemica in merito all’effetto viola della grafica sulla maglia, tanto da costringere la federazione calcistica spagnola a diramare un comunicato insieme ad adidas.

Il viola è stato il terzo colore della bandiera della Seconda Repubblica Spagnola (1931-1939), forse in altri momenti sarebbe passato quasi inosservato, ma vista l’attuale situazione è stato oggetto di facili strumentalizzazioni. Mischiare politica e sport non è mai una buona idea.

L’originale o la rivisitazione di adidas per Russia 2018, quale maglia della Spagna è la vostra preferita?