Per un finale di stagione in grande stile lo Spezia Calcio ha presentato una maglia celebrativa per i 110 anni, a chiudere così il cerchio dopo i festeggiamenti dello scorso ottobre per l’anniversario della fondazione.

Ispirata a un modello del 1922, la casacca è interamente bianca con un colletto a polo e un’ampia scollatura chiusa dai laccetti. Sul cuore è ricamato un vecchio stemma circolare dello Spezia Football Club con le tre lettere “SFC” sovrapposte.

Sull’etichetta cucita all’interno del collo sono stampate le date “1906-2016” e la frase “da 110 anni a difesa di una fede”, più in basso c’è il numero di serie, le maglie infatti sono state prodotte in 110 pezzi numerati singolarmente per attestarne l’originalità.

La speciale maglia dello Spezia per i 110 anni è accompagnata da un elegante cofanetto nero, al cui interno troviamo una cartolina che raffigura una formazione del 1922 con indosso la casacca dell’epoca.

A sorpresa la divisa celebrativa è stata indossata dai calciatori nella sfida di Serie B contro il Pisa, l’ultima partita del calendario in programma al Picco. Nell’occasione abbiamo potuto ammirare anche la maglia da portiere verde di Chichizola.

Le maglie sono disponibili presso lo Spezia Store di via del Torretto che abbiamo avuto l’occasione di visitare qualche settimana fa, quando siamo diventati aquilotti per un giorno.

Cosa ne pensate di questa riedizione old style dello Spezia?