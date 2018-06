Il club kult FC St. Pauli e Under Armour hanno presentato la nuova maglia casalinga dei “Kiezkicker” 2018-2019 in occasione del recente tour nordamericano del club di Amburgo.

In una mossa inusuale i giocatori e lo staff del St. Pauli hanno potuto festeggiare la salvezza con una precoce mini-tournée estiva negli USA, iniziata immediatamente dopo l’ultima giornata di 2. Bundesliga. Dopo aver affrontato e battuto in amichevole la seconda squadra dei Portland Timbers (United Soccer League) e il Detroit City FC (National Premier Soccer League), hanno fatto visita alla sede di Under Armour a Baltimore.

Qui hanno potuto toccare e indossare per la prima volta la nuova maglia home per la stagione 2018-2019, che tra l’altro vedrà il ritorno del sentitissimo derby di Amburgo.

La maglia è stata presentata durante l’incontro con la Soccer Without Borders, un’associazione benefica statunitense che ha come obiettivo quello di utilizzare il calcio come veicolo per un cambiamento sociale positivo, con particolare riguardo a temi cari al St. Pauli come la solidarietà, l’inclusione e la lotta alle discriminazioni di ogni tipo.

Prima maglia FC St. Pauli 2018-2019

La nuova maglia è volutamente ispirata a quella della stagione 2009-2010, anno dell’ultima promozione in Bundesliga. La divisa è marrone con due fasce staccate orizzontali sul petto, una bianca e una rossa. Queste sono interrotte in modo irregolare da un motivo che ricorda una frattura ossea e che richiama il jolly roger, quello che ormai è senza dubbio lo stemma ufficiale dei tifosi.

Al centro della grafica rosso-marrone-bianca troviamo lo stemma del club. Il colletto utilizza un costrutto alla coreana con un’ampia scollatura coperta da un altro strato di tessuto all’interno. I bordini del colletto e delle maniche alternano i colori secondari: rosso a destra e bianco a sinistra.

Il retro del colletto ospita una fettuccia con i colori dell’arcobaleno: una mossa in pieno stile St. Pauli e che rimarca i valori sociali così cari al club e ai suoi tifosi: diversità, inclusione, rispetto per tutti a prescindere da provenienza, colore della pelle, sesso o orientamento sessuale. Lo stesso motivo ritorna all’interno del colletto, accompagnato dalla scritta “FC St. Pauli” e da un cuoricino, altro simbolo ufficioso del club.

I pantaloncini sono sempre marroni con un bordino rosso che scende lungo il fianco destro e uno bianco sulla parte sinistra. I calzettoni sono marroni con la fascia rosso-marrone-bianca al centro a richiamare quella della maglia.

Gradite il nuovo look per il St. Pauli per la 2. Bundesliga 2018-2019?