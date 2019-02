È tempo di celebrazioni in casa del Werder Brema che ha presentato insieme a Umbro una maglia speciale per i 120 anni del club. Una casacca che fonde il passato e il futuro e rappresenta la fedeltà totale per il Werder.

Prodotta in soli 1899 pezzi, lo stesso numero dell’anno di fondazione, la maglia è stata realizzata in molteplici tonalità di verde utilizzate nel corso della storia del club. Non si tratta di una stampa intera come avviene solitamente, ogni pezzo è stato cucito insieme agli altri creando una divisa unica nel suo genere.

All’interno di ogni “spicchio” sono stampati slogan e riferimenti del Werder Brema: “Wagen un Winnen”, “120 Jahre”,”Werder”,”1899″, “Lebenslang grün-weiß”, “Das W auf dem Trikot”.

Il colletto è a girocollo e sul retro reca la scritta “Wagen un Winnen – Seit 1899”. Sul fianco sinistro troviamo infine un’etichetta rossa con il numero della maglia.

Il Werder Brema, guidato da Claudio Pizarro e Josh Sargent, indosserà la divisa celebrativa domenica 10 febbraio nella sfida casalinga di Bundesliga contro l’Asburgo.