Tra meno di un mese l’Ajax disputerà la prima partita ufficiale della stagione 2018-2019, a sfidare il club di Amsterdam sarà lo Sturm Graz per il secondo turno preliminare di Champions League. Andiamo a conoscere le nuove maglie di adidas che accompagneranno i Lancieri nella prossima Eredivisie.

Prima maglia Ajax 2018-2019

Un classico intramontabile, palo centrale rosso e maniche bianche, adidas rispolvera il colletto a ‘V’ sovrapposto che ha fatto la storia del brand tedesco e che aveva utilizzato anche nella divisa 2012-2013. Un altro elemento retrò è la grafica che fa da sfondo alla banda rossa, infatti riprende il motivo geometrico di adidas usato nel 1988.

Celebre fu la maglia dei Paesi Bassi con cui gli Orange conquistarono Euro ’88, quando Marco van Basten firmò uno dei gol più belli della storia.

Sul retro del collo sono presenti le tre croci di Sant’Andrea che campeggiano sullo stemma di Amsterdam, un dettaglio riportato anche sulla casacca away. I pantaloncini e i calzettoni sono bianchi con le strisce adidas che decorano rispettivamente i lati e il risvolto.

Seconda maglia Ajax 2018-2019

In trasferta la maglia si colora di nero con un pannello dorato che ricopre le spalle e la parte alta del petto. Sempre in oro sono le strisce adidas che scorrono lungo i fianchi e la stampa di nomi e numeri.

Il design non è una novità, l’abbiamo già visto in azione ai Mondiali 2018 per il Marocco e presumibilmente sarà utilizzato da diversi club adidas.