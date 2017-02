Sono state presentate ufficialmente da Macron le nuove maglie dell’Albania 2017-2018, a poco meno di un anno dal lancio delle divise con cui la nazionale balcanica ha partecipato agli Europei in Francia.

Anche nella nuova collezione le maglie sono tre e si basano su un singolo modello in cui Macron ha tentato di coniugare le indicazioni che arrivano dalla squadra e dalla sua storia.

Prima maglia Albania 2017-2018

La maglia casalinga si conferma rossa con dettagli neri, quali il colletto alla coreana appena accennato, il bordo delle maniche e gli inserti sui lati. La principale novità è la texture con rombi sfumati che nelle intenzioni di Macron richiama il piumaggio dell’aquila, il simbolo della nazionale albanese.

All’interno del colletto permane la frase tradizionale “Ti Shqipëri më jep nder”, mentre sul retro del collo è stampata la scritta “Albania”. Sul petto sono ricamati lo stemma della federazione albanese con l’acronimo FSHF (Federata Shqiptare e Futbollit) e il lettering Macron in bianco.

I pantaloncini e i calzettoni sono rispettivamente neri e rossi.

Seconda maglia Albania 2017-2018

Come detto in apertura anche le restanti maglie si basano sul medesimo template, cambiano ovviamente i colori. Per la casacca away sono stati scelti il bianco e il nero, tonalità che investono anche lo stemma sul petto.

Terza maglia Albania 2017-2018

Minime le differenze della nuova terza maglia con quella precedente, anche qui il corpo è grigio antracite mentre le maniche sono nere con finiture rosse.

La nuova maglia dell’Albania esordirà contro l’Italia il prossimo 24 marzo, quando la nazionale allenata da Gianni De Biasi affronterà gli Azzurri allo stadio Barbera di Palermo. Una sfida nella quale gli albanesi cercheranno di recuperare terreno nel girone di qualificazione ai Mondiali 2018.

Cosa ne pensate dei kit di Macron per l’Albania 2017-2018?