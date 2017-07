“Una volta era tutto meglio… Però oggi è più bello.” Con questo motto Adidas e Amburgo hanno svelato il nuovo completo casalingo del club anseatico per la stagione 2017-2018. Parole cariche di nostalgia ma anche di autoironia per una squadra storica che fa fatica a tornare ai fasti del passato.

In linea con buona parte della collezione Adidas per la prossima stagione, anche la maglia dell’Amburgo è la riproposizione di una casacca storica, precisamente del 1983, quando l’HSV vinse la sua ultima Bundesliga e l’unica Coppa dei Campioni.

La maglia è un omaggio esplicito al “Meistertrikot“, la maglia dei campioni, indossata in un’unica ma fondamentale occasione: l’ultima partita di campionato, vinta contro lo Schalke 04, vittoria che valse il titolo di campione di Germania.

Prima maglia Amburgo 2017-2018

Come da tradizione la maglia è bianca con dettagli rossi. I particolari, ripresi dalla maglia omaggiata, sono rappresentati dalle due strisce orizzontali rosse di diverso spessore sulla parte superiore e frontale della maglia. La striscia più spessa contiene lo stemma del club e il logo Adidas in bianco. Le tre strisce Adidas, sempre in rosso, coprono le spalle senza proseguire sulle maniche, formando una simmetria con le due strisce frontali. Rossi sono anche il bordo manica e il colletto a V.

Per la prima volta da quando è diventato main sponsor, cioé il 2006, il logo Fly Emirates è nero anziché rosso. Nero era anche il logo BP sulla maglia del 1983. Il retro della maglia è bianco, l’unico particolare è la scritta in nero sotto il colletto: “Nur der HSV”, “solo il HSV”, motto del club e inno dei tifosi.

Infatti solo all’estero il club è conosciuto con il nome della città per esteso. In Germania tutti lo chiamano semplicemente HSV, pronunciato “Ha Es Fau”.

Il resto del kit è assolutamente tradizionale. I pantaloncini sono tipicamente rossi con le strisce laterali Adidas in bianco, e non potrebbe essere diversamente per un club soprannominato “die Rothosen”, i pantaloncini rossi. I caratteristici calzoncini sono blu con risvolto nero-bianco.

Seconda maglia Amburgo 2017-2018

Terza maglia Amburgo 2017-2018

La terza divisa dell’Amburgo è una “vecchia” conoscenza, infatti è stata mantenuta l’appariscente casacca rosa e blu che nella passata stagione era ufficialmente l’away. Il colletto è a girocollo con la scritta “Nur der HSV” sia all’interno che sulla parte posteriore.

La celebrazione dei fasti del passato per tornare grandi, qual è il vostro pensiero sulle nuove maglie dell’Amburgo 2017-2018 di adidas?