Sono state presentate presso il Centro Sportivo Bortolotti a Zingonia le nuove maglie dell’Atalanta 2017-2018, per la prima volta realizzate dallo sponsor tecnico Joma. Con queste divise la Dea tornerà a calcare i riflettori dell’Europa League a distanza di 26 anni.

Prima maglia Atalanta 2017-2018

Tre righe nere e due azzurre per la nuova maglia casalinga dell’Atalanta, in linea con la tradizione. Lo stemma societario è al centro del petto, più in altro troviamo il lettering Joma e lo sponsor Modus Fm.

Seconda maglia Atalanta 2017-2018

La maglia da trasferta bianca si distingue per il collo bicolore nerazzurro e per lo stemma della Dea in rilievo in fondo a sinistra.

Terza maglia Atalanta 2017-2018

Verde la terza divisa che ripropone il colletto diviso nei colori sociali, ma questa volta chiuso da due bottoni.

Maglie portiere Atalanta 2017-2018

Per i portieri Joma ha scelto un modello unico virato nei colori nero, verde e rosso, tutti con intagli bianchi sul colletto e sulle maniche.

