Sono state presentate presso il Roof Garden Restaurant di Bergamo le nuove maglie dell’Atalanta 2018-2019, in occasione dell’annuncio del main sponsor Radici Group, partner dei nerazzurri in Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Per il secondo anno consecutivo la collezione è firmata da Joma.

Prima maglia Atalanta 2018-2019

La maglia casalinga presenta sette righe verticali, quattro nere e tre azzurre, con lo stemma societario al centro del petto. Novità il colletto alla coreana con un triangolo rovesciato a chiusura, che lo fa sembrare uno scollo a ‘V’.

All’interno del collo è stampata la frase “La maglia sudata sempre”, mentre sulla nuca c’è il nome del club con l’anno di fondazione: “Atalanta B.C. 1907”. Un altro dettaglio è il bordo nero inferiore, personalizzato ancora con il nome del club impresso con tecnica embossed.

I pantaloncini e i calzettoni sono neri con finiture azzurre.

Seconda maglia Atalanta 2018-2019

Il viso di Atalanta campeggia al centro della maglia da trasferta, poggiato su una banda nerazzurra orizzontale che ricopre il petto. Un omaggio agli anni ’80 quando il logo circolare con la Dea era lo stemma ufficiale.

Il colletto è a ‘V’, nero con bordo azzurro, abbinato cromaticamente all’orlo delle maniche. Il classico stemma ovale dell’Atalanta è stato spostato sulla manica sinistra. In bianco sono pure i calzoncini e le calze che completano la divisa away.

Terza maglia Atalanta 2018-2019

La terza divisa è caratterizzata da una sfumatura che dal turchese diventa blu scuro con una grafica 3D a fare da sfondo. Il colletto è azzurro con una riga nera all’interno.

Maglie portiere Atalanta 2018-2019

Tre le maglie per i portieri dell’Atalanta, tutte caratterizzate da un inserto sulla spalla destra che prosegui lungo il fianco e da una grafica a quadratini sul lato sinistro. Verde, rosso e celeste sono i colori di base.

A livello tecnico tutte le divise sono realizzate in poliestere interlock, resistente ed elastico, con un’elevata traspirabilità. Nelle zone soggette a massima sudorazione sono presenti inserti in mesh, un tessuto antibatterico con una capacità di ventilazione maggiore.

Dulcis in fundo, le maglie in vendita sono identiche a quelle indossate dai calciatori dell’Atalanta, senza l’antipatica differenza fra divise Authentic e Replica.

Spazio alle vostre opinioni, come giudicate il nuovo look firmato Joma per l’Atalanta 2018-2019?