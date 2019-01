Nel primo “Boxing Day” all’italiana Atalanta e Cagliari sono scese in campo con una maglia dedicata al Natale. Un appuntamento ormai fisso per i bergamaschi che hanno celebrato il primo Christmas Match nel 2010.

Maglia Atalanta Christmas Match 2018

La Dea ha utilizzato la terza maglia ufficiale personalizzata con lo skyline di Bergamo e un albero di Natale stilizzato sul fronte. Sulla manica invece c’era la scritta “Christmas Match, Atalanta vs Juventus, 26 Dicembre 2018”.

Le casacche indossate dai calciatori saranno messe all’asta nel corso di TuttoAtalanta su Bergamo TV, il ricavato sarà devoluto al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e dedicato ad opere di beneficenza sul territorio.

Maglia Cagliari Natale 2018

Un cappello natalizio in cima allo stemma sul cuore è stata invece la scelta del Cagliari. Anche l’iniziativa dei sardi è legata alla beneficenza, infatti le divise saranno messe all’asta su CharityStars a sostegno dell’associazione Los Quinchos. Si tratta di un progetto per i bambini di strada in Nicaragua che, senza una famiglia, vivono in una condizione di estrema povertà e disagio sociale.