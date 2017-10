“Luchamos Juntos”, “Combattiamo insieme”, è questo lo slogan della campagna di presentazione delle nuove maglie dell’Atletico Madrid 2017-2018. La collezione di Nike segna un nuovo inizio per la squadra della capitale spagnola che da questa stagione gioca nel nuovo stadio Wanda Metropolitano, dicendo addio al mitico Vicente Calderòn.

Prima maglia Atletico Madrid 2017-2018

La nuova maglia casalinga ha uno stile molto moderno, le tradizionali strisce verticali bianche e rosse sono infatti attraversate da una serie di righe oblique che simulano il graffio di un orso. L’animale simbolo della città di Madrid è raffigurato anche nel nuovo stemma societario che esordisce sulle maglie da gioco.

Il colletto è a V, circondato dalla consueta riga in contrasto tipica del modello Nike. Sul retro il motivo a strisce fa capolino sul fondo, per lasciare spazio al rosso che fa da base alla stampa di nomi e numeri con il font unico per la Liga.

Un altro tratto distintivo sono le righe blu sui fianchi che celano uno sfondo rosso, visibile solo quando la maglia viene tirata. I pantaloncini sono blu con una banda rossa di lato, rossi invece i calzettoni con la scritta “Atlético” frontale.

Seconda maglia Atletico Madrid 2017-2018

In trasferta la casacca si illumina di giallo, un colore scelto quest’anno anche per la maglia away del PSG. Permangono la cintura blu intorno al collo e la riga in contrasto sui fianchi, in blu navy sono pure lo swoosh Nike e il main sponsor sul petto.

Il font applicato sulla seconda maglia è quello usato dall’Atletico Madrid in Champions League. Sui pantaloncini le tinte si invertono, mentre sui calzettoni il giallo torna protagonista e il blu è relegato ai dettagli.

Terza maglia Atletico Madrid 2017-2018

Sulla terza divisa ritroviamo la particolare grafica camouflage che Nike ha adottato per tutti i suoi top club. Il colore di base è il blu, le finiture sono rosa, così come la stampa di nomi e numeri.

Sul retro, in fondo alla casacca, si intravede la scritta “Atlético”. I pantaloncini e i calzettoni abbinati alla terza divisa seguono lo schema di colore della maglia.

Le maglie dell’Atletico Madrid 2017-2018 in campo

La galleria fotografica con tutte le divise dell’Atletico Madrid sfoggiate nella Liga e in Champions League, da notare la netta differenza tra i font utilizzati nelle due competizioni.

Un nuovo fantastico stadio e un set di maglie ben amalgamato in cui il tipico template Nike riesce a farsi notare di meno, come giudicate il look dell’Atletico Madrid 2017-2018?