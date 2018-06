La maglia e lo stemma sono i due elementi più rappresentativi di una squadra di calcio. Per questo quando uno dei due viene modificato, a volte per motivi di marketing, i tifosi storcono il naso e danno il via ad iniziative di protesta. Sarebbe però da proporre ai tifosi un altro esperimento: e se lo stemma della propria squadra prendesse vita sulla maglia?

Per alcuni dei club più famosi al mondo ci è venuto in aiuto Nato Doldan, grafico di Buenos Aires, che con il suo progetto #CrestBasedShirts ha deciso di rendere il logo di diversi club protagonista assoluto della maglia degli stessi.

Maglie da gara? Kit da allenamento? Divise promozionali? Lasciamo decidere a voi come potrebbero collocarsi queste eccezionali fusioni.

Ajax – Al Hilal – Arsenal

Atletico Madrid – Barcellona – Barcelona SC

Bayern Monaco – Boca Juniors – Celtic

Club Olimpia – Colon – Everton

Ferro Carril – Fiorentina – Flamengo

Hajduk Spalato – Independiente – Inter

Liga Quito – Liverpool – Los Angeles Galaxy

Manchester City – Monaco – Olympique Marsiglia

Once Caldas – Orlando Pirates – Paris Saint-Germain

Penarol – Racing Avellaneda – Rangers

Real Madrid – San Jose Earthquakes – Stella Rossa

Quale di queste casacche vedreste meglio prendere il posto di quelle ufficiali? Vi piacerebbe vederne una in campo?