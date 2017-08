Tra le ultime squadre a mostrare le nuove maglie per la prossima Serie A 2017-2018 c’è la matricola Benevento, che ha svelato il suo rinnovato look nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi sponsor.

La collezione 2017-2018, quella dell’esordio della squadra campana in Serie A, è stata realizzata dallo sponsor tecnico Frankie Garage Sport, al suo quarto anno a fianco degli stregoni e anch’esso alla sua prima presenza nel massimo campionato italiano.

Prima maglia Benevento Calcio 2017-2018

La prima storica maglia del Benevento nella massima serie propone i tradizionali colori dei beneventani, ossia il giallo e il rosso, alternati in una palatura verticale. Il giallo fa da sfondo a cinque strisce rosse che sfumano verso gli estremi fino a dissolversi in prossimità delle spalle e del bordo inferiore della maglia.

La palatura interessa soltanto il fronte della maglia, con il giallo che domina completamente le maniche e il retro della casacca. Lo stemma societario è cucito sul petto, contornato da un bordo argentato che permette un miglior risalto nel contesto della divisa.

Il nuovo main sponsor, il pastificio La Molisana, campeggia al centro della maglia, mentre il co-sponsor Rillo Costruzioni prende spazio sul retro, sotto alle numerazioni.

Seconda maglia Benevento Calcio 2017-2018

Per il kit da trasferta FG Sport punta ancora sul bianco, abbinato ai colori societari. La maglia è ravvivata nella parte superiore da un grosso inserto giallorosso, partito verticalmente, delimitato da una spessa riga orizzontale nera coordinata al colletto a girocollo.

I bordo manica alternano i colori societari con il giallo a sinistra e il rosso a destra, secondo la divisione dei colori proposta sul petto.

Il disegno della maglia, senz’altro piacevole e che personalmente trovo affine ai quadri di Piet Mondrian per lo spesso bordo che accompagna i colori, è disturbato dal posizionamento troppo basso dello stemma societario e del logo dello sponsor tecnico. A mio avviso Frankie Garage avrebbe dovuto studiare un sistema per integrare il proprio logo e lo stemma all’altezza scelta per la versione home, ovvero all’interno dell’inserto colorato.

Terza maglia Benevento Calcio 2017-2018

Confermato dalla storica stagione scorsa anche il nero, scelto per il terzo kit. La maglia è vivacizzata da una serie di pinstripes rosse che sfumano verso il giallo scendendo verso il bordo inferiore della casacca. Le maniche e il retro della maglia sono completamente nere, mentre il colletto a girocollo è colorato di un vivace giallo.

Un set di maglie storiche, quelle dell’esordio in Serie A, che sicuramente ogni tifoso vorrà avere nel proprio armadio e che propone buone idee in parte vanificate da errori sicuramente evitabili. La scelta di numerazioni nere per la prima maglia e bianche per la terza non giustifica l’assenza degli inserti stilistici sul retro, oltre al già commentato disallineamento di stemma e logo nella seconda maglia.

Qual è il vostro giudizio sulle nuove maglie del Benevento 2017-2018?