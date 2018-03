Quando si pensa ai mondiali di calcio l’associazione con la nazionale brasiliana è fuori discussione. A pochi mesi dall’inizio della rassegna iridata Nike ha presentato le nuove maglie del Brasile per i Mondiali 2018.

Prima maglia Brasile Mondiali 2018

Per realizzare la tonalità di giallo della cosidetta amarelinha, i designer Nike sono recati presso il museo di San Paolo con un campionario di colori. Lì hanno puntato dritto sulla gloriosa casacca del 1970, quella indossata nel mondiale messicano che per la prima volta fu trasmesso in tv a colori.

La nuova maglia si basa sul template Vaporknit, usato anche per altre nazionali come Francia, Inghilterra e Portogallo.

Il colletto è verde con una fettuccia verticale sul retro che contiene una riga blu. All’interno è stampato il globo della bandiera nazionale circondato dalla frase “Você é a seleção” che identifica l’intera collezione Nike per il Brasile.

Immancabili la grafica a zig-zag su spalle e maniche, nonchè la trama rigata e gli inserti traspiranti che incorporano la tecnologia Aeroswift.

I pantaloncini sono blu, i calzettoni bianchi con una banda gialla contornata di verde.

Seconda maglia Brasile Mondiali 2018

Colori classici anche per la maglia away, blu con una stella tono su tono a fare da sfondo allo stemma della Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

La prima stella da campioni del mondo fu conquistata proprio con la maglia blu nel 1958 in Svezia.

I pantaloncini sono bianchi mentre i calzettoni si colorano di blu e sono decorati da una fascia verde e gialla.

Collezione Nike per il Brasile ai Mondiali 2018

Di seguito una galleria di immagini con alcuni capi della collezione Nike che include giacche, felpe e polo.

Sono passati 16 anni dall’ultima vittoria del Brasile, riuscirà la Seleção a tornare sul tetto del mondo in Russia?