Dopo una salvezza conquistata all’ultima giornata di campionato, il Brescia Calcio, per il terzo anno consecutivo, si presenta ai blocchi di partenza della Serie B con un connubio tutto lombardo. Insieme allo sponsor tecnico Acerbis ha presentato le nuove maglie 2017-2018, una collezione che coniuga l’innovazione e la storia del club.

Prima maglia Brescia 2017-2018

Per la maglia casalinga Acerbis è rimasta fedele alla storia e alla tradizione con ritocchi minimi rispetto alla casacca 2016-17. La nuova veste delle Rondinelle è azzurra con l’iconica V bianca sul petto. All’interno della V è ricamato il leone rampante, stemma della città di Brescia e dell’omonima società.

Paradossalmente il club non può utilizzare lo stemma ufficiale per evitare un contenzioso, come spiegato dal Giornale di Brescia. Per questo motivo lo scorso anno non si è vista in campo la prima maglia.

Il lettering Acerbis e il main sponsor Ubi Banca anche stavolta non intaccano la mitica V bianca, un dettaglio che ci sta particolarmente a cuore tanto da proporre anni fa un sondaggio in merito.

Il colletto a V e il bordo delle maniche sono tricolori, con il blu navy che affianca l’azzurro e il bianco. Il blu scuro forma anche una riga che scorre lungo i fianchi e prosegue sui calzoncini. Il retro è totalmente azzurro con il leone rampante e l’anno di fondazione 1911 ricamati sul collo.

Il kit casalingo si completa con i pantaloncini bianchi ampiamente ornati dal blu sulla cintura, sui lati e sul bordo inferiore. Infine ecco i calzettoni azzurri con un prezioso richiamo alla V sul polpaccio. La prima divisa può sfruttare in base agli avversari anche i calzoncini azzurri che vedremo più avanti.

Seconda Maglia Brescia 2017-2018

Passando alla divisa da trasferta, essa si presenta elegantemente bianca con la V e tutti gli inserti blu navy. Il contrasto bicromatico lo ritroviamo anche dentro la V stessa con il leone ricamato in bianco, così come sul colletto e sull’orlo delle maniche.

I pantaloncini sono azzurri con finiture blu scuro sulla vita, sui fianchi e sul bordo inferiore. Bianchi i calzettoni, rifiniti da una righina sul risvolto e dalla V sul retro. All’occorrenza la divisa da trasferta si abbina ai pantaloncini bianchi per un look total white.

Terza maglia Brescia 2017-2018

Per la terza maglia delle Rondinelle si invertono i colori della away, la V è bianca e il resto è blu navy. Novità assoluta sono le V tono su tono riprodotte in serie che donano dinamicità e carattere alla maglia. Il colletto e il bordo manica sono bicolori con la righina blu che separa il bianco.

La terza divisa si completa con i pantaloncini blu e bordi bianchi, ma a differenza degli altri calzoncini qui i lati non sono in contrasto. Blu pure i calzettoni con la consueta V sul retro e il marchio Acerbis frontale.

Maglia portiere Brescia 2017-2018

La maglia da portiere indossata da Minelli è arancione con dettagli blu navy, mentre il leone e lo sponsor sono in bianco. I pantaloncini e i calzettoni sono in tinta con la casacca.

Questa divisa, ufficialmente riservata ai portieri, sarà comunque a disposizione anche dei giocatori di movimento come una sorta di quarta maglia, onde evitare problemi di incompatibilità cromatica con gli avversari.

Video presentazione divise Brescia 2017-2018

New Brescia Calcio Jersey 2017.18. New Brescia Calcio Jersey 2017.18.Exclusive and unique!!#ForzaBrescia #SerieB #acerbissport #acerbisfootball Brescia Calcio Опубліковано Acerbis Sport 14 липня 2017 р.

Exclusive & Unique: questi sono gli aggettivi utilizzati da Acerbis per descrivere le quattro divise per il Brescia Calcio 2017-2018. Siete d’accordo?