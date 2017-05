Sembra impensabile al giorno d’oggi, ma 50 anni fa sotto il cielo di Lisbona il Celtic alzava la Coppa dei Campioni, la coppa dalle grandi orecchie. Questo storico traguardo è il leitmotiv della nuova maglia del Celtic 2017-2018 realizzata da New Balance.

La presentazione è avvenuta all’esterno del Celtic Park davanti a migliaia di tifosi, in un evento a cui hanno partecipato i calciatori Stuart Armstrong, Leigh Griffiths, Kieran Tierney, Scott Sinclair, Moussa Dembele, Erik Sviatchenko e Craig Gordon. Presenti anche tre dei mitici Lisbon Lions: John Clark, Bertie Auld e Bobby Lennox.

Prima maglia Celtic 2017-2018

Le mitiche hoops orizzontali bianche e verdi ricoprono interamente la nuova maglia casalinga, maniche comprese. Spiccano i dettagli in oro che mettono in risalto il colletto a girocollo, l’orlo delle maniche nonchè lo stemma celebrativo “Lisboa – 50° aniversario – 25 de maio de 1967”, gli sponsor e la stampa di nomi e numeri (quest’ultima in realtà è molto più lucida e visibile rispetto alla foto).

Sempre a memoria del trionfo europeo all’interno del colletto sono raffigurati i colori del Celtic e dell’Inter, infatti furono proprio i nerazzurri di Helenio Herrera a sfidare gli scozzesi quel 25 maggio 1967.

A completare il kit dei Bhoys ci sono i pantaloncini e i calzettoni bianchi con lievi finiture in oro.

Maglia portiere Celtic 2017-2018

Svelata anche la casacca da portiere che mantiene il verde fluo dello scorso anno, la novità riguarda la grafica reticolata che ricopre interamente le maniche. I dettagli sono neri, così come l’inserto posizionato sui fianchi.

La presentazione al Celtic Park

Con i nuovi kit il Celtic proverà a conquistare il settimo titolo consecutivo della Scottish Premiership, come giudicate le novità firmate New Balance?