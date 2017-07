Il Cesena è entrato nel vivo della preparazione per la prossima stagione di Serie B e dal ritiro di Acquapartita ha svelato le nuove maglie 2017-2018 prodotte da Lotto.

Per il quarto anno consecutivo l’outfit della squadra bianconera è curato dal centro ricerca e sviluppo del brand trevigiano in stretta collaborazione con la società.

Dal punto di vista tecnico Lotto ha puntato sull’utilizzo, per tutte le maglie della collezione, di un tessuto leggero, traspirabile e altamente performante che garantisce massimo comfort e vestibilità. I pantaloncini sono realizzati in Poly Stretch 145 Full Dull, una fibra tecnologica estremamente leggera e compatta che garantisce comodità e freschezza.

Prima maglia Cesena 2017-2018

Il look casalingo dei romagnoli si presenta pulito e tradizionale, con il bianco protagonista e il nero a colorare le finiture. La principale novità relativa alla prima maglia è senza dubbio l’assenza mancanza del verde fluo, colore legato all’apparato marketing e comunicazione della società bianconera che aveva esordito nel 2015-16.

Il colletto alla coreana, circondato da un sottile bordo a contrasto, è impreziosito da un bottoncino bianco, che si chiude su un bordo nero a vista. Il nero interessa anche i bordo manica ondulati, che ospitano la losanga Lotto in bianco, e la scritta “A.C. Cesena” cucita dietro al colletto.

Completamente neri, senza nessun inserto a contrasto, i pantaloncini abbinati alla prima maglia, mentre i calzettoni bianchi completano il look spezzato in “stile Germania” del Cesena. In base all’occorrenza pantaloncini e calzettoni dei primi due kit saranno alternati, come di consueto.

Seconda maglia Cesena 2017-2018

In trasferta Lotto e il Cesena puntano ancora una volta sul nero. La versione away della divisa presenta lo stesso template della prima, con il nero utilizzato come colore principale e il bianco ad accendere le finiture stilistiche.

I pantaloncini bianchi della versione away, a differenza di quelli neri, presentano una bordatura inferiore a contrasto che contiene la losanga Lotto sulla parte laterale. I calzettoni, speculari a quelli della versione home, sono neri con una sottile cerchiatura centrale a contrasto.

Terza maglia Cesena 2017-2018

Il verde fluo della passata stagione abbandona anche la terza maglia, lasciando il posto ad un vivace azzurro. Dal punto di vista cromatico si tratta di una novità nella recente storia del Cesena che aveva visto la terza divisa colorarsi appunto di verde fluo nel precedente campionato di Serie B, di giallo nella stagione 2015-2016, e di rosa nell’annata 2014-15.

La maglia si differenzia rispetto alla versione home e away per il colletto più semplice, che consiste in un girocollo bordato lateralmente di nero, e accompagnato da un inserto bianco che si sviluppa verso le spalle. I colori sociali sono presenti insieme all’azzurro anche su pantaloncini e calzettoni, disegnati sullo stesso modello di home e away.

Apprezzabile dal mio punto di vista trovare il bianco e il nero a decorare una terza maglia che adempie perfettamente allo scopo di differenziarsi dalle restanti casacche della collezione.

Maglia portiere Cesena 2017-2018

Come abbiamo notato parlando delle divise del Genoa, Lotto conferma la sua particolare attenzione verso i kit riservati agli estremi difensori inserendo un tocco personalizzato. In questo caso la scelta del marchio veneto ricade sull’utilizzo del verde fluo per i bordo manica e l’inserto posto attorno al colletto, e sulla rappresentazione dello stemma societario, inserito in trasparenza sul pannello frontale della casacca.

In casa Cesena, il disegno posto sul fronte della maglia da portiere costituisce una tradizione inaugurata da Lotto nella stagione 2014-2015 con la raffigurazione della Caveja romagnola, e proseguita l’anno scorso con il disegno extralarge del cavalluccio marino.

Le maglie del Cesena 2017-2018 in campo

Le nuove divise hanno già fatto il loro esordio sul rettangolo verde nel corso dell’amichevole tra la Prima Squadra, in maglia bianca, e la Primavera, in maglia nera, disputata sul campo di Acquapartita, sede del ritiro bianconero.

Dopo qualche audace sperimentazione, come l’effetto marmo sulle maniche e l’inserimento del verde sulla maglia casalinga, Lotto cambia verso e punta sulla semplicità e sull’eleganza.

Come giudicate questa scelta per le maglie del Cesena 2017-2018?