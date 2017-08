La stagione del Cittadella 2017-2018 si è aperta con un cambio di sponsor tecnico, già annunciato sulle nostre pagine social a fine giugno.

A produrre le nuove divise dei veneti per le prossime cinque annate sarà Boxeur Des Rues, azienda di abbigliamento già attiva nella produzione di materiale per gli sport di combattimento e motori.

Dopo otto stagioni di partnership si spezza così il binomio tra la squadra veneta e Garman, azienda che ha ben figurato a fianco dei granata proponendo per alcune stagioni l’iconica casacca con il carro dei Carraresi.

Prima maglia Cittadella 2017-2018

Rispetto alla passata stagione la nuova maglia del Cittadella abbina il nero al tradizionale granata, inserito in una striscia laterale che sfuma verso il basso. Il colletto a girocollo non presenta stacchi cromatici rispetto alla maglia, così come i bordi delle maniche, interamente granata.

Il nuovo sponsor tecnico Boxeur Des Rues firma la casacca con due loghi bianchi applicati sulle spalle, raffiguranti un pugile nell’atto di colpire, mentre sul petto campeggia il lettering del marchio.

Gli sponsor commerciali sono applicati in bianco, ad eccezione del main sponsor che trova posto in uno spazio cerchiato di blu posto al centro della maglia.

I pantaloncini, dal taglio molto abbondante che richiama il pugilato, sono di color granata e presentano la striscia nera che riprende lo stile della maglia, sfumando verso il basso e contenendo il vistoso logo del brand italo-francese. I calzettoni granata che completano il kit sono decorati da un inserto rettangolare bianco che scorre sui lati.

Un’importante novità relativa alla divisa casalinga è che in alternativa al completo granata, la maglia home potrà essere abbinata a pantaloncini e calzettoni completamente neri.

Seconda maglia Cittadella 2017-2018

Per la maglia da trasferta Boxeur Des Rues attinge l’ispirazione dallo stemma societario del club veneto, accostando l’azzurro al granata. La maglia bianca è cerchiata da un inserto azzurro e granata che contiene i loghi degli sposnor commerciali e che infonde una piacevole nota di colore al kit.

Il granata è presente anche nei bordi delle maniche e nell’inserto laterale che sfuma verso il basso. Anche in questa versione ritroviamo i due pugili posti sulle spalle, di color granata, e il lettering dello sponsor tecnico sul petto. Le personalizzazioni, caratterizzate da un nuovo font sottile ed appuntito, sono di colore nero.

La divisa da trasferta, che prevede calzettoni bianchi con inserto laterale granata, può essere spezzata dai pantaloncini della versione home oppure accompagnata da pantaloncini bianchi per un look total white.

Terza maglia Cittadella 2017-2018

Come alternativa alla maglia bianca il Cittadella può contare ancora una volta sul giallo, abbinato al granata che colora i fianchi sfumando verso il basso. Curiosamente i loghi di Boxeur Des Rues abbandonano il granata, utilizzato per sponsor e personalizzazioni, in favore di un meno visibile bianco.

Entrambe le divise da trasferta, così come la prima, saranno utilizzate in alternanza anche dai portieri nel corso della stagione.

Le nuove maglie sono state presentate ufficialmente nel corso dell’inaugurazione del nuovo maxi store Boxeur Des Rues di Cittadella. All’evento ha partecipato il presidente granata Andrea Gabrielli, che ha espresso la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo contenti di aver legato la nostra società ad un’azienda che dimostra di essere giovane ed innovativa dal punto di vista della comunicazione e che grazie alla sua esperienza in numerose discipline sportive è un punto di riferimento per la ricerca tecnologica dei materiali e il design all’avanguardia”.

Assistiamo quindi all’esordio di un nuovo brand nel mondo delle maglie da calcio: come giudicate l’impatto di Boxeur Des Rues? Vi piacciono le nuove divise del Cittadella 2017-2018?