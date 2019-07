Nello scorso campionato ha sfiorato l’impresa fermandosi sul più bello al cospetto del Verona, ora è tempo di ripartire per il Cittadella che ha presentato le nuove maglie 2019-2020. Cambia lo sponsor tecnico, al posto di Boxeur des Rues tocca a Mizuno, il brand giapponese che quest’anno firma anche le divise di Cesena e Novara.

La prima maglia è granata con colletto blu e una fantasia tono su tono a triangoli. Colore giallo con finiture granata per quella away che in basso mostra una grafica dinamica a righe. Infine la terza, bianca con inserti blu navy.

La presentazione ufficiale si è svolta ieri sera in Piazza Pierobon, alla vigilia della partenza per il ritiro di Lavarone. Che ne pensate del lavoro di Mizuno per le maglie del Cittadella 2019-2020?