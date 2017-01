Nel corso della presentazione della campagna abbonamenti sono state svelate le nuove maglie del Crotone 2016-2017, una collezione firmata Zeus che entra di diritto nella storia per la prima partecipazione in Serie A.

Prima maglia Crotone 2016-2017

Per il debutto nel massimo campionato italiano la maglia rossoblù si presenta con una veste decisamente moderna, le righe verticali – 7 rosse e 6 blu, sono di spessore differente, le più sottili sono a loro volta bordate di bianco.

Il bianco si può quasi definire il terzo colore della casacca, infatti ricopre interamente il colletto alla simil coreana chiuso da tre bottoni, l’orlo delle maniche e il bordo inferiore. Un dettaglio prezioso fa capolino sul lato sinistro dove troviamo uno squalo realizzato con tecnica embossed, una caratteristica già apprezzata nella collezione dello scorso anno.

Passiamo al retro, qui le strisce sono interrotte da un riquadro blu che ospita la stampa dei nomi e dei numeri bianchi con contorno rosso. Più in alto c’è la dicitura “QDO”, un acronimo in greco arcaico per “KRO”.

I pantaloncini sono blu con il bordo bicolore rosso e bianco, decisamente curati i calzettoni che riprendono lo stile delle righe della casacca con l’aggiunta delle scritte “Zeus” e “Crotone”.

Seconda maglia Crotone 2016-2017

I colori sociali, stavolta su base bianca, sono i protagonisti anche sulla maglia away. La parte alta che ingloba il lettering Zeus e lo stemma del Crotone è colorata da un inserto rossoblù inframezzato da una sottile riga bianca. Il rosso e il blu decorano anche l’orlo delle maniche e il bordo inferiore.

Come nella casacca home il colletto è chiuso dai bottoni e sul lato sinistro inferiore c’è la sagoma dello squalo in rilievo. L’inserto rossoblù prosegue anche sul retro e delimita il nome dei calciatori stampato in bianco. I numeri invece sono blu con traccia rossa.

I pantaloncini e le calze del completo away sono bianche con cerchiatura rossa e blu.

Terza maglia Crotone 2016-2017

Per la terza divisa Zeus mantiene i toni fluo, stavolta virando nel colore verde. Permane rispetto alla passata stagione anche la banda diagonale rossoblù che parte dalla spalla sinistra e termina sul fianco destro, ma con un innovativo effetto frastagliato.

Identici i rimanenti dettagli come il colletto, i bordi decorati dal rosso e dal blu, lo squalo embossed e l’acronimo in greco antico “QDO”. I nomi e i numeri sono blu con traccia rossa.

In verde fluo con accenti rossoblù sono anche i pantaloncini e i calzettoni.

Le immagini della presentazione

Le tre divise sono state svelate presso la sala conferenze dell’hotel Best Western San Giorgio con il presidente Raffaele Vrenna a fare da cerimoniere.

Maglia speciale Crotone-Atletico Madrid

Il 6 agosto si è disputata al San Vito Gigi Marulla la prestigiosa amichevole fra Crotone e Atletico Madrid. I pitagorici per l’occasione hanno indossato una maglia giallo fluo con un inserto blu che ricopriva il petto e le maniche.

Sul retro le personalizzazioni erano bianche, una scelta infelice perchè il minimo stacco cromatico non permetteva la leggibilità dagli spalti e in tv. Per la cronaca anche i numeri blu dell’Atletico erano quasi indistinguibili.

Per lo storico debutto in Serie A il marchio Zeus, fondato nel 1999 da un gruppo di giovani imprenditori, ha realizzato un set di maglie con una buona dose di innovazione che hanno subito riscosso un turbinio di commenti positivi. Se in passato le critiche non sono mancate a causa di lavori un po’ troppo ispirati ad altri brand, il passo avanti dell’azienda campana è un dato di fatto.

Qual è il vostro giudizio sulle maglie del Crotone 2016-2017?