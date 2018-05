Prime novità in Premier League, a livello di sponsorizzazioni tecniche, in particolar modo in casa Crystal Palace dove Puma subentra all’italiana Macron.

Dopo una stagione iniziata malissimo con sette sconfitte consecutive in altrettante giornate, il club della South London è riuscito a concludere con un’insperata salvezza. È la prima squadra nella storia della Premier ad esserci riuscita dopo aver racimolato zero punti nelle prime sette gare.

Pochi giorni fa il Crystal Palace ha annunciato il cambio di sponsor attraverso un evento speciale insieme alla prima squadra, il mister Roy Hodgson, il management e i tifosi. Andiamo a vedere le nuove divise 2018-2019 di Puma nel dettaglio.

Prima maglia Crystal Palace 2018-2019

La divisa casalinga delle Eagles è un mix di tradizionalismo ed innovazione: si presenta nei classici colori rosso e blu ma con delle righe più spesse rispetto alla versione 2017-2018 e con una forte novità.

Le due righe rosse frontali difatti sfumano con delle pinstripes oblique che diventano meno intense sul fondo della maglietta, lasciando campo al blu, colore predominante nel kit della prossima Premier League.

Sempre il blu lo ritroviamo sulle spalle, con due righe speculari che partono dal colletto e si concludono sulla manica, inframezzate da ulteriori due righe rosse, più sottili. L’azienda tedesca ha ripreso una novità lanciata da Macron nella stagione 2014-2015 quale la chiusura della maniche e il colletto di colore giallo. Sempre giallo è anche il puma presente tre volte: sia frontale, nella riga rossa, che laterale sulle maniche.

L’home kit si conclude con i pantaloncini blu tagliati verticalmente da una banda rossa e con i calzettoni, anch’essi blu, rifiniti da un bordino rosso sul risvolto e dall’acronimo “CPFC” sul retro.

Seconda maglia Crystal Palace 2018-2019

La divisa away della squadra londinese richiama un grande classico del passato delle Eagles, sottolineato sul sito del club con lo slogan “Part of our history and our future”. Si tratta della divisa bianca con fascia bicolore rossa e blu che parte dalla spalla sinistra e si va a concludere al termine della maglia stessa.

Anche in questo caso è stato dato un tocco di innovazione e novità al kit, apponendo un’ulteriore riga rossa sulle spalle, che parte dal colletto e si conclude a fine manica. Le maniche si chiudono questa volta con un inserto blu, presente anche sul girocollo.

L’away kit si conclude con i pantaloncini bianchi tagliati sui fianchi da una riga rossa. Sempre bianchi sono i calzettoni con i colori sociali usati per le finiture.

Foto divise Crystal Palace 2018-2019

Qui di seguito il video della presentazione delle divise a Boxpark Croydon davanti a decine di fan in festa.

Parola ai tanti tifosi delle Eagles e appassionati di Premier League: come giudicate il lavoro fatto da Puma per le maglie del Crystal Palace 2018-2019?