Nei primi mesi dopo il lancio di Passione Maglie abbiamo pubblicato una lista nera di persone che vendevano maglie da calcio a poco prezzo.

Con il tempo è diventato quasi impossibile mantenerla aggiornata, senza contare i rischi di pubblicare nomi, cognomi e account che su eBay e Facebook proponevano maglie contraffatte. A distanza di anni abbiamo così smesso di fornire valutazioni su prodotti o venditori, ma vogliamo darvi qualche consiglio per non essere truffati.

Occhio al prezzo! Inutile girarci intorno, il costo fuori mercato dei prodotti è sempre il primo campanello di allarme. Maglie o scarpe da calcio originali che partono da 60 euro fino a quasi 300 euro non possono essere in vendita a prezzi scontati del 50-60-70%. Il discorso ovviamente vale solo per gli articoli della stagione in corso. I dati del venditore. Se il venditore non dichiara una sede fisica, non espone la partita iva ed esiste esclusivamente su eBay, Facebook o Instagram, al 99,99% vende maglie false. I tempi di spedizione. Per non avere problemi in dogana molti ordinano la merce direttamente in Asia con i dati del cliente finale. Ciò allunga considerevolmente i tempi di consegna – a volte si arriva anche a 30 giorni – e in caso di pacchi fermati in dogana tocca all’acquirente pagare eventuali dazi aggiuntivi. Ammesso che il pacco non venga bloccato in quanto contraffatto. Nessun reso o diritto di recesso. Per legge chi acquista online ha il diritto di restituire i prodotti per qualsiasi motivo entro 14 giorni e ottenere il rimborso dell’ordine. La gran parte dei truffatori, ovviamente, non riprende indietro la merce.

Vogliamo anche sfatare la leggenda delle fabbriche Nike, Adidas o Puma che rivenderebbero maglie o scarpe difettose. È una bufala ed è un’ottima scusa per motivare il prezzo basso e convincere gli utenti.

A tutti piacerebbe acquistare la maglia originale della propria squadra con nome, numero e toppe di lega a prezzi irrisori, ma le favole non esistono. Di un prodotto contraffatto, anche se di primo acchito può sembrare un’ottima replica, non è possibile sapere com’è stato realizzato e se sono state utilizzate sostanze tossiche per la nostra salute.

Non faremo discorsi moralistici, ognuno resta libero di acquistare e indossare ciò che preferisce, ci limitiamo a dirvi che alimentare il mercato dei falsi contribuisce a far lievitare i prezzi dei prodotti originali. Vogliamo quindi rispondere definitivamente e con certezza alla domanda che dopo tanti anni ancora ci rivolgete: “Le maglie vendute a 30 euro sono originali?”.

No, ma forse lo sapevate già.