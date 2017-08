Smaltita la delusione per la retrocessione arrivata all’ultima giornata l’Empoli affila le armi per il prossimo campionato di Serie B, presentando le nuove maglie 2017-2018 realizzate da Joma.

La nuova collezione dei toscani, composta da tre kit, è la terza prodotta dal brand spagnolo Joma, subentrato a Royal Sport nel 2015.

Prima maglia Empoli 2017-2018

La prima maglia si presenta più semplice rispetto a quella della passata stagione, con un colletto a girocollo bordato di bianco e azzurro che sostituisce l’elaborato collo alla coreana dello scorso anno.

L’azzurro, il colore tradizionale della formazione toscana, domina la casacca con le uniche note di bianco confinate al bordo del colletto e delle maniche. Il lettering di Joma è cucito sul petto in bianco, mentre i loghi del marchio spagnolo sono applicati sulle spalle.

Sul fianco destro della maglia è impressa la facciata medievale della pieve di Sant’Andrea, come appariva prima dei lavori di trasformazione nell’attuale collegiata, principale luogo di culto della cittadina empolese.

Un’altra nota di personalizzazione è rappresentata dal monogramma della società, applicato dietro al colletto.

Seconda maglia Empoli 2017-2018

Proprio come nello scorso campionato Joma mantiene lo stesso modello per tutti i kit della collezione, variando il colore di base che nel caso della maglia away è il bianco. Le finiture stilistiche di colletto e bordo manica risaltano in una tonalità molto scura di blu, la stessa scelta per i loghi Joma.

La divisa da trasferta mantiene gli stessi dettagli della versione home, con le lettere E, F e C dietro al colletto e la facciata della collegiata di Sant’Andrea raffigurata sul fianco con la tecnica embossed.

Il candore e la semplicità della maglia sono “disturbati” dalla massiccia presenza di sponsor, applicati in versione colorata. Al centro della maglia domina il partner principale Computer Gross, sul petto è applicato il logo di Logli Massimo, mentre sul retro, sotto le numerazioni, trova posto Giletti. Sponsor anche sui pantaloncini con il logo PSB posto accanto allo stemma societario.

Terza maglia Empoli 2017-2018

Per il terzo kit Joma abbandona il vistoso rosa pompelmo della passata stagione in favore di un più sobrio blu navy. La maglia presenta tutti i dettagli delle prime due versioni con il bianco utilizzato per colorare le finiture e le personalizzazioni.

Le maglie dell’Empoli 2017-2018 in campo

La prima maglia dell’Empoli ha già fatto il suo esordio in campo ed è quindi possibile valutare l’effetto finale del kit con tutti gli sponor al loro posto. A rubare l’occhio è il ritorno dello storico partner Sammontana che ha “firmato” le casacche empolesi dal 1983 al 2004.

Per le nuove maglie Joma punta indubbiamente sulla semplicità, nascondendo un piacevole riferimento alla storia della città e al vecchio stemma societario. Come giudicate i nuovi kit dell’Empoli 2017-2018?