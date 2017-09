L’estate 2017 ha visto svolgersi il dodicesimo Campionato europeo di calcio femminile che ha colorato gli stadi olandesi dal 16 luglio al 6 agosto. Dopo l’allargamento del numero delle nazionali partecipanti, l’edizione del 2017 è stata la prima a sedici squadre, suddivise in quattro gironi.

Le squadre che hanno preso parte alla manifestazione sono state vestite da 5 marchi sportivi; adidas il più presente con sei squadre, Nike rappresentata da cinque selezioni, segue Puma con tre squadre, e chiudono Erreà e Hummel con una nazionale a testa.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata l’Olanda, padrona di casa, che ha battuto in finale la sorpresa Danimarca per 4-2. Le attese campionesse in carica della Germania, vincitrici delle ultime sei edizioni hanno deluso le aspettative fermandosi ai quarti di finale dopo aver dominato il girone B.

La nazionale italiana, inserita in un girone proibitivo con Svezia e Germania ha ben figurato arrendendosi alle tedesche per un immeritato 2-1 e battendo le scandinave per 3-2 nell’ultima partita del girone.

Passiamo ora in rassegna tutte le maglie delle sedici nazionali che si sono date battaglia nella manifestazione.

BELGIO

A differenza delle altre squadre vestite da adidas, la nazionale belga non conta su una collezione creata appositamente per la manifestazione, ma utilizza gli stessi kit vestiti dalla nazionale maschile a Euro 2016.

Nel corso dell’Europeo le ragazze del Belgio hanno sfoggiato soltanto la divisa away, rappresentata da un completo celeste decorato dai colori della bandiera nazionale posti sul petto e spezzato da pantaloncini neri.

DANIMARCA

Hummel propone per la nazionale danese una collezione creata in esclusiva per l’Europeo olandese composta da due divise personalizzate e ricche di dettagli.

La prima maglia è rossa, come da tradizione, con le frecce del brand danese applicate in bianco lungo le spalle. Il colletto è formato da un bordo bianco che si assottiglia fino ad interrompersi sulla parte frontale.

I pantaloncini bianchi con bordo inferiore e loghi Hummel in rosso spezzano il kit che si completa con calzettoni rossi decorati nella parte superiore con la bandiera danese.

La maglia da trasferta è bianca con inserti stilistici in rosso, rappresentati da un sottile bordo che cinge il colletto a girocollo, e da un’ampia bordatura parziale che contorna le maniche. Sul fianco destro della maglia campeggia un inserto a spacco triangolare che contiene la bandiera crociata danese. Pantaloncini e calzettoni bianchi con inserti rossi completano l’audace kit da trasferta danese.

NORVEGIA

La Norvegia, grande delusione del torneo con gli zero punti ottenuti nel girone, ha utilizzato nel corso della manifestazione gli stessi kit Nike della nazionale maschile. Le casacche, identiche nel design, sono state adattate nella vestibilità e modificate in alcuni dettagli come nei colletti caratterizzati da uno scollo a V più profondo.

La divisa home riprende l’iconica disposizione cromatica della nazionale scandinava con maglia rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni blu navy. La maglia rossa è decorata da una bordatura blu posta attorno al colletto coordinata con la fascia laterale espandibile.

La divisa da trasferta, realizzata sullo stesso modello della prima, è rappresentata da un completo bianco con pantaloncini blu navy. La maglia è vivacizzata da inserti blu e dal rosso che colora le stampe di nomi e numeri.

OLANDA

La nazionale ospitante si presenta ai nastri di partenza con le divise Nike utilizzate anche dalla selezione maschile.

La tradizionale divisa arancione è spezzata da calzettoni blu royal, colore che contraddistingue anche gli inserti stilistici di maglia e pantaloncini. Nel corso della cavalcata trionfale che ha portato la nazionale arancione alla conquista del titolo la divisa away non è mai stata utilizzata.

Una piacevole curiosità riguarda lo stemma che è stato modificato per l’occasione dalla federazione olandese. Il leone araldico rampante, simbolo di forza, coraggio e nobiltà, è sostituito dalla sua controparte femminile, una leonessa.

Dopo 46 anni di storia quindi le calciatrici olandesi, chiamate le Oranje Leeuwinnen, (leonesse arancioni) possono mostrare fiere l’animale a cui devono il loro soprannome.

GERMANIA

Per le campionesse in carica adidas crea una divisa esclusiva, caratterizzata da una maglia a polo bianca con stripes poste in nero lungo i fianchi. A differenza dell’iconica divisa tedesca, il completo utilizzato dalla nazionale femminile si caratterizza per un look total white con pantaloncini e calzettoni bianchi.

Nel corso della competizione le campionesse in carica hanno utilizzato la divisa bianca in tutte le occasioni, pur avendo a disposizione un kit away creato per l’occasione. L’iconico verde della nazionale tedesca è virato in una tonalità che si avvicina all’azzurro con inserti bianchi.

ITALIA

Nessuna novità stilistica per le azzurre capitanate da Melania Gabbiadini che utilizzano la divisa di Euro 2016 griffata Puma. La maglia presenta eleganti pinstripes tono su tono, mentre lungo le spalle corrono due bordi dorati che dal colletto si collegano alle maniche.

Nel corso della competizione le azzurre non hanno mai utilizzato il kit versione away, ma soltanto la maglia home, abbinata a pantaloncini bianchi con la divisa spezzata o azzurri per un look total blue.

Nonostante il design identico rispetto alla divisa della squadra maschile, la nostra nazionale ha vestito una variante creata da Puma per il calcio femminile con linee meno attillate e colletto meno rigido.

RUSSIA

Una collezione esclusiva quella creata da adidas per la nazionale femminile russa, che ha esibito due divise personalizzate nel corso della competizione.

La prima maglia è rossa, vivacizzata da un elegante colletto a polo bianco coordinato cromaticamente alle tre strisce adidas poste sui fianchi. Il kit si completa con pantaloncini e calzettoni rossi o bianchi in base all’occorrenza.

Molto particolare il kit da trasferta, colorato di un celeste spento che evoca i ghiacci della Russia. La divisa si caratterizza per il design a righe orizzontali tono su tono e per lo stemma federale, quasi invisibile nel contesto del kit. Forte contrasto cromatico per le personalizzazioni applicate in nero.

SVEZIA

Collezione esclusiva anche per la Svezia, griffata adidas. La prima maglia, gialla come da tradizione, si caratterizza per un colletto circolare blu chiuso da due bottoni, coordinato ai bordomainica e alle tre strisce adidas che scorrono sui fianchi. La divisa è spezzata da calzoncini blu con stripes adidas in giallo.

In trasferta i colori si invertono e il blu viene proposto come colore principale, accompagnato da un gradevole effetto melange. Le strisce adidas sono poste sulle spalle, di colore giallo come il colletto a girocollo e i bordi delle maniche.

AUSTRIA

Proprio come l’Italia, anche l’Austria ha riproposto le stesse divise Puma della nazionale maschile, senza varianti stilistiche.

La divisa riprende i colori tradizionali della squadra austriaca con il completo bianco spezzato da pantaloncini neri. La maglia presenta un colletto a V a contrasto coordinato ad una fascia nera posta sulle spalle.

La divisa da trasferta utilizzata dalle ragazze austriache è rossa con un motivo a linee diagonali tono su tono e una fascia bianca che scorre lungo le spalle.

Interessante osservare che a differenza della nazionale italiana, che ha utilizzato modelli specifici per il calcio femminile, le calciatrici austriache hanno disputato l’Europeo indossando le maglie maschili nella versione “stadio” molto meno attillata e performante e riservata alla vendita ai tifosi.

FRANCIA

Altra squadra della scuderia Nike la nazionale francese che ha utilizzato divise identiche a quelle della formazione maschile per quel che riguarda il design, ma modificate nella vestibilità e nel modello.

La prima maglia è blu, come da tradizione con una tonalità più scura che colora le maniche e l’inserto espandibile laterale. Il busto della casacca e i pantaloncini presentano una continuità cromatica spezzata dai calzettoni rossi. Il kit da trasferta non è mai stato indossato nel corso del torneo.

ISLANDA

Le ragazze della nazionale islandese hanno disputato la manifestazione con le stesse fortunate divise firmate Erreà con le quali la squadra maschile ha ben figurato agli Europei dell’estate scorsa.

La prima maglia è blu, con il bianco a colorare i bordomanica e un piccolo spacco posto a chiusura del colletto, contornato da due piccole vele di tessuto. La casacca è attraversata da una striscia verticale che racchiude i colori della bandiera islandese, e che si dissolve in prossimità dello stemma federale. I calzettoni blu sono decorati dal motivo biancorosso che attraversa la maglia.

La divisa da trasferta mantiene lo stesso modello della versione home, con il bianco scelto come colore principale al posto del blu. Anche in questo caso i colori della bandiera islandese attraversano la maglia in una striscia verticale.

SVIZZERA

Nessuna novità per la nazionale elvetica che ha partecipato alla manifestazione utilizzando le stesse divise della squadra maschile realizzate da Puma.

Nelle tre partite disputate la Svizzera ha vestito soltanto la divisa home, rappresentata da un completo rosso spezzato da pantaloncini bianchi. La maglia è vivacizzata da un’ampia striscia bianca che scorre lungo le spalle e da un colletto a girocollo bipartito bianco e rosso.

Proprio come la nazionale austriaca e a differenza dell’Italia, anche la Svizzera ha indossato le maglie nella versione “stadio” non potendo contare su modelli specifici per le donne.

INGHILTERRA

Anche per l’Inghilterra il partner tecnico Nike propone le stesse divise utilizzate dalla nazionale maschile, riadattandone la vestibilità e accentuando lo scollo a V.

La prima divisa si compone di una maglia bianca, con maniche celesti e finiture blu navy, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi che creano un netto contrasto con il resto del kit.

La divisa da trasferta utilizzata dalle ragazze inglesi è la versione blu navy, lanciata da Nike al termine degli europei di Francia in sostituzione della versione rossa. La maglia presenta una doppia tonalità di blu, con un navy molto scuro che colora le maniche e la striscia espandibile che scorre lateralmente, mentre le personalizzazioni sono applicate in celeste.

PORTOGALLO

La nazionale del Portogallo ha affrontato l’avventura olandese utilizzando le stesse divise Nike con le quali i colleghi maschi hanno vinto l’Europeo dell’estate scorsa.

Le maglie presentano gli stessi adattamenti stilistici che abbiamo visto per le altre nazionali firmate Nike, con scollo a V più accentuato e vestibilità più abbondante. Da segnalare che nella partita contro la Scozia, la prima maglia è stata abbinata ai calzettoni verde acqua in versione away.

Nel corso della manifestazione le calciatrici portoghesi hanno sfoggiato anche la divisa da trasferta, rappresentata da un completo verde acqua con finiture e inserti di una tonalità più scura e numerazioni blu navy.

SPAGNA

Lavori personalizzati anche per la nazionale femminile della Spagna che ha sfoggiato una casacca creata appositamente per l’occasione. La maglia rossa è impreziosita da un colletto a polo contraddistinto da una tonalità più scura, che colora anche i bordi delle maniche.

Lungo i fianchi scorrono le tre strisce adidas abbinate allo stemma federale e al logo del brand tedesco. Il completo rosso è stato l’unico ad essere utilizzato dalla nazionale spagnola nel corso della manifestazione, mentre il kit bianco a righe orizzontali è rimasto nell’armadio.

SCOZIA

Assieme al Belgio la Scozia è l’unica nazionale firmata adidas a non aver utilizzato dei kit creati appositamente per la competizione, ma ha vestito le stesse divise della nazionale maschile.

La prima maglia è composta dal busto blu, arricchito dal tradizionale motivo tartan del paese britannico, e da maniche bianche con strisce adidas sulle spalle. La divisa delle scozzesi si completa con pantaloncini bianchi e calzettoni blu con bordatura bianca.

La maglia da trasferta con il suo vivace colore rosa omaggia i conti di Rosebery, casata nobiliare della Parìa di Scozia istituita nel 1700. In particolare il rosa della maglia richiama le casacche della scuderia della casata, caratterizzate da hoops orizzontali gialle e rosa, registrate ufficialmente nel 1868 e più direttamente omaggiate con la precedente versione della divisa away scozzese.

Una competizione che ha visto opporsi tre approcci stilistici diversi, con alcuni brand che hanno creato collezioni apposite per la manifestazione, altri che hanno puntato sullo stesso design proposto alle selezioni maschili modificando il taglio e la vestibilità delle divise, e altri casi in cui i kit sono stati mantenuti in tutto e per tutto identici a queli delle squadre maschili.

Quali sono le vostre maglie preferite dell’Europeo femminile 2017?