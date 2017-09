La Feralpisalò si è presentata ai nastri di partenza della Serie C con le nuove maglie 2017-2018, realizzate per il quinto anno consecutivo dallo sponsor tecnico emiliano Erreà.

Mentre nella passata stagione era stata la divisa da trasferta a subire un restyling, con la prima maglia rimasta uguale all’anno precedente, per il prossimo campionato i Leoni del Garda confermano soltanto la seconda maglia, rinnovando il resto della collezione.

Prima maglia Feralpisalò 2017-2018

La prima maglia si presenta completamente rivoluzionata rispetto al design proposto nelle ultime stagioni, infatti il verde e l’azzurro che si mescolano in una trama a righe oblique che divide diagonalmente la casacca.

La maglia è caratterizzata da un modello a girocollo con colletto azzurro, all’interno del quale è stampato l’hashtag #LeonidelGarda, le maniche sono rifinite da un contorno verde. Lo scudo con i leoni rampanti è cucito sul petto, accanto al logo di Erreà e al co-sponsor Unicom applicati in bianco, mentre il main sponsor LasVegas occupa il centro della maglia.

La fantasia a righe diagonali decora anche i pantaloncini, integrati perfettamente con la maglia e che spezzano il look dei Leoni del Garda con l’azzurro che prevale sul verde. Molto curati anche i calzettoni con le iniziali del club lacustre ricamate in azzurro sulla parte frontale.

Seconda maglia Feralpisalò 2017-2018

La divisa nera da trasferta è confermata integralmente dalla passata stagione. La maglia è caratterizzata da un elaborato colletto ad Y azzurro-verde e da un’elegante gessatura dorata che scorre verticalmente sul fronte e sul retro della casacca.

Terza maglia Feralpisalò 2017-2018

L’altra novità della collezione, oltre alla maglia casalinga, è rappresentata dalla terza maglia, molto colorata ed originale. La maglia rappresenta una reinterpretazione in salsa azzurro-verde di un modello iconico del calcio italiano degli anni Novanta, riproposto da Erreà per il Parma nello scorso campionato.

La casacca bianca è decorata da una serie di righe sottili azzurre e verdi che si alternano sulle spalle e sulle maniche, fino ai due bordi concentrici. I colori dei Leoni del Garda colorano anche il colletto a V e un doppio bordo che chiude la maglia inferiormente.

Le stampe di nomi e numeri sono applicate in nero, come il logo Erreà al centro della maglia e il main sponsor For Steel che trova posto più in basso. I pantaloncini sono completamente bianchi mentre i calzettoni sono decorati dal ricamo delle iniziali del club in verde e dal logo Erreà in azzurro.

Colorazioni già di per sè particolari e quasi uniche nel calcio italiano combinate in due template che ne esaltano la stravaganza. Osservando la divisa casalinga è impossibile non pensare alla terza maglia dell’Inter 2016-2017, anche se in questo caso i pantaloncini invertono i colori rispetto alla maglia, spezzando quindi il completo.

Una collezione eterogenea quella dei Leoni del Garda, con una prima maglia completamente rivoluzionata e una divisa away ripresa in toto dalla scorsa stagione. Come giudicate le nuove divise della Feralpisalò 2017-2018 proposte da Erreà?