In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2017 numerose sono state le iniziative organizzate in tutte il mondo. Fra mimose, scioperi e proteste si è inserito anche il calcio con due maglie speciali presentate in Brasile e in Spagna.

Maglia Flamengo Festa della donna 2017

Il celebre modello a strisce orizzontali del Flamengo vira nei colori rosa e nero in onore delle donne. La casacca, realizzata da adidas, presenta un ampio scollo a ‘V’ con i colori sociali impressi in un piccolo inserto sul retro.

“Questa maglia non è solo un omaggio alle nostre tifose, ma un modo per far sì che esse siano più rispettate ovunque, negli stadi, nel lavoro o nelle scuole”, ha dichiarato Luiz Gaspar, direttore di adidas Football in Brasile.

La maglia è stato prodotta in edizione limitata (3000 pezzi), ma non sarà indossata in campo dai calciatori del Flamengo.

Maglia Cadice Giornata della Donna 2017

Torniamo in Europa e precisamente in Spagna, dove il Cádiz Club de Fútbol (Cadice in italiano) ha svelato la maglia speciale con cui disputerà la prossima partita contro il Rayo Vallecano.

Ad accompagnare il tradizionale giallo ecco il rosa a colorare lo stemma societario ricamato sul petto, i loghi adidas e le finiture su maniche, colletto e bordo inferiore. Il kit è abbinato a pantaloncini e calzettoni blu con dettagli rosa.

Cosa ne pensate di queste iniziative per celebrare la festa delle donne 2017?