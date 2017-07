Era il 1998 quando il Foggia Calcio, dopo quattro campionati di Serie A e tre di Serie B, retrocedeva in Serie C1. Diciannove anni dopo i Satanelli si preparano al ritorno nella serie cadetta, presentando le nuove maglie 2017-2018 griffate Nike.

L’occasione per svelare le nuove maglie è stata la presentazione della campagna abbonamenti, lanciata dallo slogan “BLove – innamorati sempre più“, e identificata da un logo creato appositamente per l’occasione.

Il simbolo della nuova stagione raffigura una grande lettera B, formata dalle tre punte del tridente; un chiaro riferimento al satanello. La storica mascotte della squadra pugliese è ricomparso sulle maglie dal 2015 dopo una storia lunga e travagliata.

Prima maglia Foggia 2017-2018

La nuova maglia del Foggia, firmata per il secondo anno consecutivo dallo swoosh di Nike, presenta il classico design a strisce verticali rossonere, mantenendo la palatura a cinque strisce della passata stagione. Il colletto a girocollo cinge un inserto rosso, che occupa l’intera porzione di spalle e maniche, colorando anche la parte superiore del retro.

Il retro della casacca si spezza orizzontalmente tra i due colori sociali, con il rosso che colora la parte superiore, e il nero che occupa l’intera zona del busto, ospitando la stampa di nomi e numeri caratterizzati da un carattere personalizzato. Dietro il colletto è applicata la scritta “Foggia Calcio”.

I pantaloncini sono completamente neri, mentre i calzettoni, come lo scorso anno, sono personalizzati. Il design prevede un bordo rosso, a contrasto sul nero della calza, dal quale si sviluppano due strisce verticali parallele che attraversano sia il fronte che il retro.

Seconda maglia Foggia 2017-2018

Il colore scelto per le trasferte è il bianco. La maglia presenta un design semplice con colletto bianco a girocollo, arricchito dalla stampa delle tre punte del forcone, che disegnano una grande B tono su tono sul fianco sinistro.

I loghi dello sponsor tecnico, come la stampa di nomi e numeri sono neri, mentre il main sponsor è applicato in rosso al centro della maglia.

Il kit away si compone di pantaloncini completamente bianchi e calzettoni dello stesso colore, caratterizzati dalla doppia striscia verticale, che infonde una nota di rossonero alla divisa.

Terza maglia Foggia 2017-2018

Il terzo colore della collezione 2017-2018 consiste in un blu royal che sfuma verso il nero nelle maniche. Il blu, che rimpiazza il verde lime della passata stagione, è un omaggio alla città di Foggia e richiama lo stemma comunale.

Il modello monocolore con manica sfumata è lo stesso utilizzato, fra gli altri, per le gare europee della Roma nella stagione 2015-2016. La terza divisa dei rossoneri prevede pantaloncini e calzettoni blu, con i satanelli cuciti sul fronte dei calzettoni.

Come spesso accade ai club di “seconda fascia” che vestono Nike, i margini di manovra per le personalizzazioni sono davvero ridotti, in quanto i modelli non sono disegnati per i club, ma selezionati da un catalogo teamwear.

In questo contesto il Foggia ha puntato forte sui calzettoni, confermando quanto fatto lo scorso anno, e limitandosi alla stampa del simbolo della campagna abbonamenti sul kit away.

