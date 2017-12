Come lo scorso anno il Frosinone ha rinnovato le sue divise a campionato in corso, la presentazione delle maglie 2017-2018 è avvenuta nella sala conferenze del “Benito Stirpe”, sempre più teatro di molteplici iniziative sportive e commerciali del club ciociaro.

Modelli per un giorno i giovani calciatori della formazione Under 17: l’attaccante Francesco Altobello, il portiere Pierpaolo Falzano, il centrocampista Angelo De Florio e il difensore Fabrizio Ferrari.

A disegnare le maglie è ancora lo sponsor tecnico Legea, rappresentato da Marco Gisolfi: “Ringrazio il Frosinone per quanto fatto fino ad oggi con noi. Le maglie nuove sono nel segno della tradizione e della innovazione. Frutto di un lavoro in perfetta sinergia tra lo sponsor tecnico e il Frosinone calcio. Le maglie sono caratterizzate da un tessuto particolare, in poliestere, che permette di avere anche una maggiore traspirabilità. Importante anche il lavoro cromatico sull’effige del leone che c’è anche sul retro della maglia”.

La prima maglia è gialla come da tradizione, dalle strisce tono su tono del 2016-2017 si passa ad un pattern a righe orizzontali impreziosito sul fianco dalla sagoma del leone, il simbolo del club.

Particolare il colletto a girocollo che sul retro diventa azzurro, bicolore sono anche i bordi delle maniche. Quattro gli sponsor impressi sulle divise, Banca Popolare del Frusinate, MBI Gas, Filetti e Turriziani Petroli: “Volevo far notare che tutti gli sponsor di maglia sono della nostra provincia. E di questo aspetto ne siamo orgogliosi, conferma la validità del progetto di guardare alla provincia per allargare la nostra base”, sono state in merito le parole di Domenico Verdone, responsabile marketing del Frosinone.

I pantaloncini sono gialli con bordo in contrasto, più semplici i calzettoni anch’essi in tinta con la maglia.

Le restanti divise, away e third, sono basate sul medesimo template e si distinguono rispettivamente per i colori azzurro e bianco. Ai portieri è stato riservato un completo blu scuro con finiture verde lime.

L’esordio ufficiale delle maglie 2017-2018 avverrà il 21 dicembre in casa contro l’Entella.