Il Genoa scalda i motori per il prossimo campionato di Serie A e presenta ufficialmente le nuove maglie 2017-2018.

La nuova collezione è stata realizzata dal brand veneto Lotto, per la sesta stagione consecutiva a fianco del Grifo dopo aver raccolto il testimone da Asics nel 2012.

Prima Maglia Genoa 2017-2018

La prima maglia si caratterizza per il tradizionale disegno a quarti rossoblù. Sul fronte della casacca il rosso riempie la zona destra del busto e la manica sinistra, con il blu a colorare il lato opposto e la manica destra. La soluzione cromatica appena descritta si inverte sul retro, dove troviamo le personalizzazioni dei giocatori, applicate in bianco in un nuovo font, più sottile e squadrato rispetto al precedente.

Lotto abbandona il colletto a polo dell’ultima stagione e punta su un raffinato collare alla coreana blu con orlo rosso, chiuso da un bottone come nella divisa 2013-2014. Sul petto ritroviamo la scritta “Il club più antico d’Italia”, cucita per il sesto anno consecutivo sotto allo stemma societario.

Dietro al colletto, al cui interno è inserito un omaggio ai nove scudetti vinti dai rossoblù, è stampato l’anno di fondazione del club, il 1893. Le maglie della nuova collezione sono state realizzate in un tessuto denominato Galaxy, che garantisce leggerezza e traspirabilità durante l’attività agonistica.

I pantaloncini, completamente blu con orlo rosso, sono realizzati in una fibra leggera e compatta, chiamata Poly Stretch 145 Full Dull, per assicurare freschezza e comfort durante la performance. Blu sono pure i calzettoni.

Maglie portiere Genoa 2017-2018

Assieme alla nuova maglia home dei grifoni, sono state svelate anche le nuove divise da portiere, realizzate in tre versioni da Lotto.

La prima maglia di Perin e compagni è disegnata sullo stesso modello del kit casalingo dei giocatori di movimento, colorata di verde scuro, in una tonalità denominata green persian, abbinato ai colori sociali del club ligure. Il rosso riempie il colletto alla coreana e il bordo inferiore della maglia, mentre il blu colora i bordo manica tondeggianti che ospitano la losanga Lotto.

A mio avviso l’inserimento dei colori societari sulla maglia da portiere è un punto di forza di questa collezione Lotto, nonchè una scelta in controtendenza rispetto alla maggior parte dei brand che propone divise da portiere identiche a numerosi club diversi, differenziandole solo con lo stemma societario.

Su questo punto l’elogio a Lotto riguarda anche le stagioni passate, quando ha sempre cercato di personalizzare i kit da portiere dei suoi club sponsorizzati. Per il Genoa ha disegnato il profilo della Lanterna di Genova, mentre per il Cesena ha inserito l’ombra della Caveja, simbolo della Romagna, oppure ha raffigurato il cavalluccio marino, simbolo del club bianconero.

La seconda scelta cromatica del brand trevigiano ricade sul giallo fluo, abbinato al grigio. La parte frontale della maglia è decorata da una stampa che riproduce la rete della porta difesa dal portiere. La terza maglia riservata ai portieri è invece nera, arricchita da una grafica tridimensionale a pixel che sfuma verso il grigio.

Le nuove divise ufficiali sono acquistabili presso lo store ufficiale del Genoa, presso il Genoa Museum and Store situato al Porto Antico di Genova e presso il Genoa Village a Neustift im Stubaital, sede del ritiro estivo della squadra di Juric.

In attesa di scoprire le nuove divise da trasferta del Grifo 2017-2018, come giudicate il lavoro di Lotto?