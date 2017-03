L’esordio nella fase a gruppi della Copa Libertadores è stata l’occasione per svelare le nuove maglie del Gremio 2017 realizzate da Umbro.

Prima maglia Gremio 2017

La tradizionale maglia della squadra di Porto Alegre mantiene il design a righe verticali azzurre e nere intervallate da strisce bianche più sottili. Il colletto è a girocollo bianco e si intona con il bordo delle maniche. Lo stemma del Gremio è ricamato sul cuore, dalla parte opposta c’è il marchio di Umbro.

I pantaloncini ed i calzettoni sono bianchi, quest’ultimi sono cinti da un’interessante grafica a righine azzurre e nere.

Seconda maglia Gremio 2017

In trasferta la maglia non è più bianca come nel 2016, ma si basa sul colore celeste accompagnato da inserti neri su colletto e maniche. Quasi impercettibile ma molto elaborata è la texture tono su tono che fa da sfondo alla casacca. Frontalmente si compone da una serie di bande orizzontali, sul retro invece sembra più disegnare un’armatura sulle spalle dei calciatori.

Come giudicate il lavoro di Umbro per le maglie del Gremio 2017?