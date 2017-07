Dopo tre stagioni di Adidas e due insieme a Puma, l’Heart of Midlothian torna a vestire Umbro, come dal 2007 al 2012 e dal 1975 al 1986. Per celebrare l’occasione l’azienda mancuniana ha voluto riproporre una versione rivisitata del primo kit fornito al team di Edimburgo.

Andiamo a scoprire tutte le maglie realizzate per la Scottish Premiership 2017-2018.

Prima maglia Heart of Midlothian 2017-2018

Come già accennato, la prima maglia riprende il look molto classico del kit della stagione 1976-1977. Si tratta di una maglia granata con un ampio colletto a polo bianco chiuso da tre bottoni. L’unico tocco di modernità è rappresentato dalla banda logata tono su tono, riproposta da Umbro su gran parte delle sue maglie per la prossima stagione, come ad esempio l’Everton.

Il diamante Umbro è in bianco, come il logo del partner Save the Children. Sul retro troviamo un logo che riprende lo stemma del club e reca la scritta “This is our story – This is our song”, motto del museo del club.

I pantaloncini sono bianchi con la banda logata granata che scorre lungo i fianchi, mentre i calzettoni sono granata decorati da una sottile striscia bianca sul risvolto. All’occorrenza vengono usati i calzoncini della divisa away per meglio distinguersi dai colori degli avversari.

Seconda maglia Heart of Midlothian 2017-2018

La maglia da trasferta è un omaggio al mosaico che si trova di fronte alla Cattedrale di Edimburgo e che ritroviamo nello stemma del club. La maglia è blu acqua con una grafica tono su tono che richiama le lastre di pietra del mosaico.

Il colletto a girocollo e le sottili strisce con il marchio Umbro sulle spalle sono granata, come il marchio Umbro e il logo sul retro, lo stesso che abbiamo già visto sulla prima maglia.

I pantaloncini sono granata e i calzettoni sono blu acqua con una striscia granata a decorare il risvolto.

Cosa ne pensate del lavoro di Umbro per le maglie degli Hearts 2017-2018?