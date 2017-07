Dopo voci su un possibile cambio di sponsor tecnico, con Macron e Joma tra le più accreditate come nuovi partner, l’Hellas Verona ha rinnovato il suo accordo con Nike, ed ha svelato le nuove maglie 2017-2018 per il ritorno in Serie A.

La presentazione è avvenuta in un evento al Bentegodi dove sono state indossate da quattro abbonati e tre bambini di ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico), tutti estratti a sorte.

Prima maglia Hellas Verona 2017-2018

Per il quinto anno consecutivo Nike punta sul blu navy come colore principale per la prima maglia, abbinandolo al giallo per le finiture. Il modello presenta uno scollo a V a contrasto, dal quale si sviluppa una fascia gialla che attraversa le spalle e si inserisce sul bordo delle maniche, anch’esso di colore giallo.

Lo swoosh Nike, cucito in giallo sul petto, si coordina cromaticamente con la divisa, mentre gli sponsor commerciali sono applicati in bianco; come nella passata stagione, dietro al colletto è stampata la scritta “Hellas”. La stampa di nomi e numeri, che nella versione home sono gialli, si presenta in una grafica rinnovata, più spessa e tondeggiante, con il mastino disegnato su ogni numero.

Una maglia molto simile alla terza della passata stagione, ma che a mio avviso può essere classificata come la migliore dell’era Nike. Non è ancora stato ufficializzato il colore di pantaloncini e calzettoni, ma se si oserà con il bianco, complice la fascia gialla sulle spalle, assisteremo ad un kit d’altri tempi.

Seconda maglia Hellas Verona 2017-2018

Nessuna novità per quel che riguarda maglia che viene confermata in toto dalla passata stagione. La scelta della società è stata evidentemente quella di puntare su un modello vincente, uniformando la collezione e proponendo lo stesso template per la divisa casalinga.

I pantaloncini sono gialli, con una fascia verticale blu che scorre lungo i fianchi. I calzettoni, anch’essi in giallo, completano il kit away dell’Hellas.

Terza maglia Hellas Verona 2017-2018

Dopo tre anni una della maglie da trasferta del Verona torna ad essere bianca, come nella stagione 2014-2015. Il modello scelto è un girocollo bianco senza stacco cromatico su colletto e bordo manica, con swoosh Nike nero e sponsor in blu navy.

I colori sociali del Verona sono presenti in una serie di quadratini che formano una banda verticale che attraversa il kit centralmente, sfumando verso gli estremi. Le stampe di nomi e numeri sono applicate in blu navy.

VIDEO – La presentazione al Bentegodi

Giampaolo, Luca, Jessica, Elisa, David, Pietro e Mattia. Come detto in apertura sono stati loro i primi a indossare le nuove maglie 2017-2018. Ecco il video dell’evento che mostra anche il nuovo font ufficiale dell’Hellas Verona, ospite a sorpresa il mister Fabio Pecchia.

Dopo due anni di esperimenti il Verona punta sulla semplicità e propone una collezione sobria osando qualcosa soltanto con il terzo kit. Qual è la vostra impressione sulle nuove divise dell’Hellas Verona 2017-2018?

Photocredit parziale: Caterina Fanni – Fotoexpress