Chi ricorda la terribile matricola Hoffenheim che quasi dieci anni fa si aggiudicava il titolo di campione d’inverno in Bundesliga? La squadra dell’omonima frazione di Sinsheim continua ancora oggi a far sognare i propri tifosi e nella prossima stagione disputerà per la prima volta la Champions League.

Ad accompagnarla nella massima competizione europea ci sarà Lotto, il brand trevigiano che fra pochi giorni festeggerà i 45 anni di vita.

Prima maglia Hoffenheim 2018-2019

La nuova maglia è realizzata in due toni di blu, più scuro sul corpo e più chiaro sulle maniche con taglio raglan. Il colletto è a girocollo con un inserto bianco e sul retro reca lo slogan del club “Ein Team, Ein Weg, Einmalig”, a simboleggiare lo spirito di squadra e l’unione tra giocatori e fan.

Il binomio bianco e blu è protagonista anche sullo stemma sociale, sui loghi degli sponsor e sui pantaloncini e calzettoni della divisa casalinga.

Il completo ha già debuttato nell’ultima partita di Bundesliga contro il Borussia Dortmund vinta per 3-1, un esordio fortunato che ha permesso all’Hoffenheim di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League.